Лайма Вайкуле в третий раз перенесла свой фестиваль в Юрмале. Причины и новые даты

Лайма Вайкуле вновь перенесла свой фестиваль / Фото: Коллаж: Сегодня

Полномасштабное вторжение армии РФ в Украину стало причиной отмены практически всех культурных мероприятий в стране. Один из крупнейших музыкальных фестивалей Восточной Европы, Atlas Festival, который проводится в Киеве, в начале июня объявил: в привычном формате он не пройдет. Однако, организаторы анонсировали онлайн-трансляцию фестиваля 10 июля в YouTube.

К подобному формату пока не готова латвийская певица Лайма Вайкуле. После того как из прибалтийской страны в российский Сочи был перенесен фестиваль "Новая волна" (транслирует пропагандистский канал "Россия-1"), артистка объявила о проведении собственного музыкального праздника. В 2015 году в концертном зале "Дзинтари" прошел первый Laima Rendezvous Jūrmala.

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До 2020-го зажечь публику успели и многие популярные украинские артисты, такие как Верка Сердючка, Монатик, группа "Время и Стекло".

Верка Сердючка и бэнд на фестивале Лаймы Вайкуле, 2016. Скриншот: Youtube/Laima Rendezvous Jūrmala

Однако из-за пандемии COVID-19 музыкальный праздник у Балтийского моря не состоялся в 2020-2021 годах. Команда Вайкуле готовилась к грандиозному возвращению этим летом. Фестиваль должен был пройти с 29 по 31 июля. Но, по словам продюсеров, провести его они и сейчас не могут. Причина – война в Украине. Об этом стало известно на сайте Laima Rendezvous Jūrmala.

Война в Украине все еще продолжается, и это создает условия, которые не позволяют обеспечить полную реализацию фестивальной программы. Хотим пояснить, что участники группы, сопровождающей Лайму Вайкуле, в основном проживают за пределами Латвии. Учитывая текущую ситуацию, а также решения, принятые соответствующими органами Латвии и другими странами относительно вторжения России в Украину, обеспечить прибытие исполнителей сопровождающей группы в Латвию в настоящее время фактически не представляется возможным, – говорится в заявлении организаторов.

Продюсеры фестиваля Лаймы Вайкуле также добавили, что было бы "неэтично проводить фестиваль в то время, когда рядом происходит война и трагедии". Кроме того, в связи с текущими политическими решениями не представляется возможным обеспечить въезд в Латвию многих артистов и сотрудников, задействованных в фестивале. А также ожидаемых зрителей из стран, вовлеченных в войну.

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Лайма Вайкуле получает подарок на своем фестивале

Новые даты проведения фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala – 28-30 июля 2023 года. Все купленные билеты действительны, заверяют организаторы. Сама же Лайма Вайкуле в своем Instagram пока еще не прокомментировала перенос фестиваля. Но еще в феврале высказала свою позицию по поводу российской агрессии в Украине.

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