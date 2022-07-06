Не стадіон так метро: Оля Полякова дала перший концерт після повернення в Україну (відео)

Після довгих роз'їздів миром із благодійними концертами Оля Полякова нарешті повернулася додому. І тепер виступатиме для українців у рідній країні.
Перший концерт співачки відбувся у Києві. Замість звичного великого майданчика Полякова заспівала на сцені у столичній підземці.
На станції метро "Майдан Незалежності" зібралися сотні людей, а відео з виступу Полякової розлетілося Мережею.
Під шум поїздів метро Полякова виконала свої хіти та відомі українські пісні. Виконавиця вийшла на сцену із синьо-жовтим прапором та звернулася зі словами підтримки та подяки до українців.
Ми всі гідні того, щоб бути щасливими у своїй вільній Україні. На своїй красивій, улюбленій, єдиній землі! – сказала зі сцени Полякова.
Разом із Олею Поляковою у київському метро виступив Макс Барських . Музикант не лише захищає Україну у лавах ЗСУ, а й продовжує підтримувати країну своєю творчістю.
Раніше Вєрка Сердючка запалила на концерті у київському метро разом із грузинською співачкою Ніно Катамадзе.
"Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти та "оперувати". Як ви за**али"