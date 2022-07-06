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Не стадіон так метро: Оля Полякова дала перший концерт після повернення в Україну (відео)

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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6 липня, 09:51
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Співачка вперше за довгий час спустилася до київської підземки. Для кого виступала Полякова, і як усе минулося – читайте в матеріалі
Оля Полякова дала концерт у київському метро
Оля Полякова дала концерт у київському метро / Фото: Скріншот із відео

Після довгих роз'їздів миром із благодійними концертами Оля Полякова нарешті повернулася додому. І тепер виступатиме для українців у рідній країні.

Перший концерт співачки відбувся у Києві. Замість звичного великого майданчика Полякова заспівала на сцені у столичній підземці.

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На станції метро "Майдан Незалежності" зібралися сотні людей, а відео з виступу Полякової розлетілося Мережею.

Під шум поїздів метро Полякова виконала свої хіти та відомі українські пісні. Виконавиця вийшла на сцену із синьо-жовтим прапором та звернулася зі словами підтримки та подяки до українців.

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Ми всі гідні того, щоб бути щасливими у своїй вільній Україні. На своїй красивій, улюбленій, єдиній землі! – сказала зі сцени Полякова.

Скриншот з відео – instagram.com/polyakova.family

Разом із Олею Поляковою у київському метро виступив Макс Барських . Музикант не лише захищає Україну у лавах ЗСУ, а й продовжує підтримувати країну своєю творчістю.

Раніше Вєрка Сердючка запалила на концерті у київському метро разом із грузинською співачкою Ніно Катамадзе.

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Марія Коробова
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