Леди Гага прошлась по улицам на огромных каблуках, как в старые добрые времена: фото

Артистка прогулялась по Нью-Йорку, надев необычную обувь. Раньше Леди Гага часто удивляла публику невероятными нарядами – чего только стоит ее платье из сырого мяса!

Леди Гага прошлась по Нью-Йорку на огромных каблуках / Фото: Getty Images

На этот раз Леди Гага, которая ранее поделилась ужасной историей об изнасиловании, решила не наряжаться в футуристические платья или костюмы – артистка выбрала обычное черное платье на бретельках. Зато все внимание привлекла ее обувь.

Необычные туфли и высокие каблуки – фишка Леди Гаги уже долгое время. Раньше артистка ходила только в окружении охраны, которая не только выполняла свои прямые обязанности, но и помогала артистке не упасть в подобной обуви.

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В таком виде Гагу заметили на улицах Нью-Йорка. Известно, что платье артистки от Magda Butrym, а вот какого бренда обувь – неизвестно.

Скриншот: Instagram