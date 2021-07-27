Леді Гага пройшлася вулицями на величезних підборах, як в старі добрі часи: фото

Леді Гага пройшлася Нью-Йорком на величезних підборах / Фото: Getty Images
Цього разу Леді Гага, яка раніше поділилася жахливою історією про зґвалтування, вирішила не вбиратися в футуристичні сукні або костюми – артистка вибрала звичайне чорне плаття на бретельках. Зате вся увага була прикута до її взуття.
Незвичайні туфлі і високі підбори – фішка Леді Гаги вже довгий час. Раніше артистка ходила тільки в оточенні охорони, яка не тільки виконувала свої прямі обов'язки, а й допомагала артистці не впасти в подібному взутті.
У такому вигляді Гагу помітили на вулицях Нью-Йорка. Відомо, що сукня артистки – від Magda Butrym, а ось якого бренду взуття – невідомо.
Зазначимо, що раніше Леді Гага часто носила яскравий макіяж і незвичайні, епатажні наряди. Зараз же артистку майже не впізнати – вона віддає перевагу натуральній красі – зірка більше не фарбує волосся в блонд і майже не використовує макіяж.
У Instagram-профілі артистки можна знайти безліч фото, на яких вона позує без фільтрів і з натуральним макіяжем.
Нагадаємо, в лютому цього року Леді Гага пережила сильний стрес: невідомі викрали її собак і підстрелили чоловіка, який їх вигулював. Пізніше собаки знайшлися, вихованців повернули господині.
Детальніше про інцидент дивіться у відеосюжеті:
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