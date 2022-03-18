Леонардо Ди Каприо показал жертв войны в Украине и призвал им помочь: Они потеряли все!

Леонардо Ди Каприо посвятил украинцам пост в своем Instagram. / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украина продолжает получать помощь от мировых звезд. На днях Стинг пожертвовал украинцам средства и направил гуманитарную помощь, а Джоан Роулинг прислала более миллиона долларов пострадавшим детям.

В то же время, Леонаро Ди Каприо решил распространить контакты организаций, куда можно перечислить средства на помощь.

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В Instagram актер посвятил сообщение людям, пострадавшим от войны в Украине, начатой россией.

Жертвы войны в Украине потеряли все, от тех, которых любят до базовых вещей для выживания. Гуманитарные организации, такие как @SavetheChildren@careorg@IRC и @refugees, работают на местах, посвящая свой персонал и ресурсы для поддержки семей и невинных людей, – написал Лео.

Ранее в Сети распространилась информация, мол Леонардо Ди Каприо пожертвовал 10 млн долларов украинской армии. Впрочем, эксперты сразу поняли, что здесь что-то не так.

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