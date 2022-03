Автор Гарри Поттера Джоан Роулинг пожертвовала больше миллиона долларов детям из Украины

Пошел 13-й день войны в Украине. Пока наша армия дает отпор российским оккупантам, селебретис поддерживают украинцев, предоставляя средства на гуманитарную помощь, как Мила Кунис вместе с Эштоном Катчером. Также артисты морально поддерживают наш народ как Милла Йовович.

Известная британская писательница Джоан Роулинг собрала для украинских детей, пострадавших от российских захватчиков, 1 миллион фунтов стерлингов (около 1,3 млн. долларов).

Автор саги о Гарри Поттере поддержала сбор средств для пострадавших детей, который организовала ее благотворительная организация Lumos (Роулинг является соучредителем компании, – Ред.). Фонд собирает средства, чтобы обеспечить едой, средствами гигиены и лекарствами украинских детей.

Я буду personalne match donations to this appeal, up to £1m. Thank you so, so much to all whove already donated, youre enabling @lumos для путешествия на некоторые most vulnerable children in Ukraine. https://t.co/XK8yTtB1nl