Леша Дурнев сделал футболку с фразой, которой обидел Машу Ефросинину (фото)

Дурнев после скандала с Ефросининой выпустил футболки "Суперзвезда из прошлого" / Фото: instagram.com/mashaefrosinina, instagram.com/aleksey_durnev
Несколько недель назад Маша Ефросинина выложила у себя в сторис скриншот, где блогер и ведущий Леша Дурнев назвал ее "суперзвездой из прошлого". Ведущая обиделась на коллегу из-за этой фразы и публично, опять же в Instagram, высказалась по этому поводу.
В новом видео у себя в YouTube-канале Алексей высказался об этой ситуации, которую сразу же подхватили СМИ. Он отметил, что не хотел обидеть Ефросинину и вообще ничего плохого не сказал.
Подробнее об этом смотрите в видео:
Позднее Дурнев опубликовал в Instastories себя в футболке с той самой надписью "Суперзвезда из прошлого". У Алексея есть свой магазин мерча, где, вероятно, скоро появятся вещи с этой надписью. Интересно, купит ли себе такую футболку Мария?
Напомним, что Ефросинина была удивлена словам Дурнева и заявила, что они договаривались про интервью, которое планировали выпустить уже осенью.
И тут как раз, Леша, когда вы присылаете нам голосовое (сообщение – Ред.), что вы согласны на интервью, мы обсуждаем, что вы дадите нам его в вашей новой студии и мы ждем осени, вы выкладываете такой ответ, в котором обижаете меня…Это обидно, неприятно, не по-мужски, не по-пацански, – ответила Маша.
Ведущая Маша Ефросинина / Фото: instagram.com/mashaefrosinina
Сам Алексей в своем выпуске "Дурнев смотрит сторис" сказал, что передумал давать интервью Маше.
Никаких договоренностей. Я просто сказал, что да, окей, мы дадим интервью, когда будем готовы, это будет, наверное, осенью, – рассказал блогер.
Напомним, что ранее Маша Ефросинина впервые снялась в нижнем белье и призналась, что победила комплексы.
О звездах, которые себя накручивают, смотрите в сюжете:
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