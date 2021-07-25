Льоша Дурнєв зробив футболку з фразою, якою образив Машу Єфросиніну (фото)

Відомий ведучий і відеоблогер назвав Марію "суперзіркою з минулого", що образило Єфросиніну, яка висловилася про це в Instagram. Через деякий час Дурнев випустив мерч на цю тему

Дурнев після скандалу з Єфросиніною випустив футболки "Суперзірка з минулого" / Фото: instagram.com/mashaefrosinina, instagram.com/aleksey_durnev

Кілька тижнів тому Маша Єфросиніна виклала у себе в сторіс скріншот, де блогер і ведущий Льоша Дурнєв назвав її "суперзіркою з минулого". Ведуча образилася на колегу через цю фразу і публічно, знову ж в Instagram, висловилася з цього приводу.

В новому відео у себе в YouTube-каналі Олексій висловився про цю ситуацію, яку відразу ж підхопили ЗМІ. Він зазначив, що не хотів образити Єфросиніну і взагалі нічого поганого не сказав.

Детальніше про це дивіться у відео:

Пізніше Дурнев опублікував в Instastories себе в футболці з тим самим написом "Суперзірка з минулого". У Олексія є свій магазин мерчу, де, ймовірно, скоро з'являться речі з цим написом. Цікаво, чи купить собі таку футболку Марія?

Олексій Дурнєв випустив футболку після сварки з Машею Єфросиніною / Фото: instagram.com/stories/aleksey_durnev

Нагадаємо, що Єфросиніна була здивована словами Дурнєва і заявила, що вони домовлялися про інтерв'ю, яке планували випустити вже восени.

І тут якраз, Льоша, коли ви надсилаєте нам голосове (повідомлення – Ред.), що ви згодні на інтерв'ю, ми обговорюємо, що ви дасте нам його у вашій новій студії і ми чекаємо осені, ви викладаєте таку відповідь, якою ображаєте мене... Це прикро, неприємно, не по-чоловічому, не по-пацанськи, – відповіла Маша.

Ведуча Маша Єфросініна / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Сам Олексій у своєму випуску "Дурнєв дивиться сторіс" сказав, що передумав давати інтерв'ю Маші.

Ніяких домовленостей. Я просто сказав, що так, окей, ми дамо інтерв'ю, коли будемо готові, це буде, напевно, восени, – розповів блогер.

Нагадаємо, що раніше Маша Єфросиніна вперше знялася в нижній білизні і зізналася, що перемогла комплекси.

Про зірок, які себе накручують, дивіться в сюжеті: