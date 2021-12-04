Лилибет Диане – 6 месяцев! ТОП интересных фактов о втором ребенке Меган и Гарри

Что известно о дочери Меган Маркл и принца Гарри / Фото: Getty Images
Несмотря на то, что принц Гарри и Меган Маркл еще не поделились фотографией своего второго ребенка (и Арчи, к слову, тоже), они раскрыли множество интересных подробностей о малышке Лили. Напомним, что Лилибет Диана родилась 4 июня, в Санта-Барбаре.
Интересные факты о Лилибет Диане
- Дочь Меган и Гарри встретилась со своей прабабушкой
Вскоре после рождения, Лилибет Диану Маунтбеттен-Виндзор познакомили с королевой Елизаветой II. Лили показали Ее Величеству по видеозвонку.
По словам источника, герцог и герцогиня Сассекские "были очень взволнованы и не могли дождаться, чтобы рассказать королеве о пополнении в семье".
- Лилибет может претендовать на британский престол
Лилибет Диана занимает восьмое место в очереди на трон. Перед ней – старший брат Арчи, который родился в мае 2019 года.
- Дочь Меган и Гарри – настоящая калифорнийская девочка
В отличие от своего брата Арчи, который родился в Великобритании, малышка Лили появилась на свет в США, Калифорния. Ее мама, Меган, тоже родом из этого штата.
- У Лилибет может быть два гражданства
Независимо от того, где родилась малышка Лили, поскольку Меган является гражданкой США, а принц Гарри – гражданином Великобритании, их дети имеют право на получение гражданства США и Великобритании.
- Лилибет появилась в детской книге Меган Маркл
Вообще-то там есть и Арчи. Бывшая актриса выпустила книгу "Скамейка", в которой можно найти иллюстрацию будто вдохновленною спокойной жизнью принца и его супруги.
На картинке мужчина сидит на скамейке вместе с сыном и кормит цыплят с Арчи, а женщина в шляпе стоит в саду с малышкой дочкой.
Изначально я написала это просто как стихотворение для моего мужа в День отца, и это было о моем наблюдении за ним и его отцом, что было самым прекрасным, – призналась ранее Меган Маркл.
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