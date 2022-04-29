Little Big, Монеточка, Face: в России "денацифицируют" своих артистов

В РФ травят либеральных артистов с помощью плакатов / Фото: Коллаж: Сегодня

Хоть и в РФ хватает звезд-путинистов , которые поддерживают кровавый режим или же просто молча делают вид, будто ничего не происходит. Но все же в стране-агрессоре есть сознательные артисты, которые не боятся осуждать Кремль за кровопроливные действия. Среди них стендап-комик Даниил Поперечный, рэперы Face и Моргенштерн, актер Данила Козловский, певица Монеточка и другие.

Конечно же артистов, выступающих за правду, разные рупоры Кремля и сама российская власть называют "предателями родины" и "продажными". Более того, в РФ даже додумались создать плакаты с такими звездами и развесить их в общественных местах.

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Скриншот Instastories

Украинский режиссер Олег Боднарчук у себя в Instastories показал несколько вывесок, которые начали появляться в рыхных городах России.

Скриншот Instastories

В России начали "денацифицировать" своих сограждан. Такие плакаты с российскими артистами, выступившими против войны, стали появляться в Москве и Санкт-Петербурге, – написал режиссер.

Скриншот Instastories

Кстати, на плакат также попала и украинская певица Вера Брежнева, которая много лет жила и работала в РФ. Впрочем, после начала войны звезда уехала в Италию , где занялась волонтерством и поддержкой Украины.