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Никита Михалков назвал предателями звезд, сбежавших из России

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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30 марта, 17:08
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Российский режиссер высказался о коллегах, покинувших страну на фоне войны в Украине
Никита Михалков признался, как относится к коллегам, уехавшим из россии
Никита Михалков признался, как относится к коллегам, уехавшим из россии / Фото: YouTube

Любимец Путина, режиссер и продюсер Никита Михалков, который верит, что в Украине "вербуют" птиц для уничтожения россиян, прокомментировал массовый отъезд звезд из России.

Действительно, многие знаменитости разъехались по Европе после того, как оккупанты вторглись на территорию Украины. Михалков таких людей считает предателями.

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Я не испытываю к ним ни сострадания, ни снисхождения. Да и потом: кто уехал-то? Те, кому есть куда ехать. И ради чего? Зарабатывали здесь, а тратили там... Знаете, я считаю так: это ты потом можешь разбираться с тем, что произошло. Но бежать в момент происходящего — это предательство. Среди уехавших, безусловно, есть талантливые люди. Но талант талантом, а совесть совестью, – сказал режиссер в интервью АиФ.

Михалкова, как ярый путинист, уже давно в "черном списке" Министерства культуры Украины. Из-за того, что режиссер поддерживает российскую агрессию в отношении Украины, власти Латвии ввели против него санкции, а генпрокурор Украины Ирина Венедиктова недавно объявила Михалкова в международный розыск.

К слову, на новость о том, что Михалкову запретили посещать Латвию, режиссер отреагировал вопросом "А где это?".

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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