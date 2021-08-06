Little Big выпустили усатый клип с победительницей Евровидения (видео)

Little Big выпустили клип с усатой победительницей "Евровидения" / Фото: YouTube
Усы можно любить и можно ненавидеть, но игнорировать их нельзя. Уверены, что после просмотра новой видеоработы российской группы Little Big с Неттой Барзилай, которая спела в Москве с Maruv, у некоторых появится фобия на усатых женщин.
В клипе на песню Moustache показан конкурс красоты дам с усами. Барзилай и Таюрская выступают в роли таких себе злодеек – они решают избавиться от конкуренток с помощью бритвы.
Нет, никто никого не убивает, просто Соня и Нетта сбривают усы Екатерине Варнаве)
LITTLE BIG – MOUSTACHE (feat. NETTA)
Кто такая Нетта Барзилай
28-летняя Нетта родом из Израиля. Она принесла своей стране победу на конкурсе "Евровидение" в 2018 году с песней TOY.
Девушка училась в престижном музыкальном училище "Римон". Нетта служила в армии и выступала в составе ансамбля военно-морского флота ЦАХАЛ, а позже стала его солисткой.
Netta – TOY
Кто такие Little Big
Российский коллектив Little Big, состоящий из четырех человек (Софья Таюрская, Илья Прусикин, Антон Лиссов и Сергей Макаров) должны были выступать на "Евровидении-2020".
Конкурс в итоге не состоялся из-за пандемии, а на следующий год группа отказалась представлять Россию в Европе, хотя их песня UNO, написанная для конкурса, была принята публикой очень хорошо.
Little Big – Uno
Читайте новости по теме:
Участники Little Big Ильич и Соня впервые появились на публике как пара.
Little Big после отказа от "Евровидения" загремела в скандал из-за плагиата.
Новости на эту же тему: