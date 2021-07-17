Лолита впервые озвучила диагноз своей дочери: У нас проблема, это из-за недоношенности

Известная певица Лолита Милявская впервые рассказала о том, какой диагноз поставили врачи ее дочери Еве. Девушке сейчас 22 года, она единственный ребенок артистки

Лолита впервые рассказала, какой диагноз поставили ее дочке / Фото: instagram.com/lolitamilyavskaya

Певица Лолита (Лолита Милявская), которая призналась, почему именно ей Пугачева доверила объявить о ее разводе с Киркоровым, неожиданно для многих разоткровенничалась о своей 22-летней дочери Еве. Долгие годы она скрывала любые подробности о здоровье своего ребенка, хоть и было известно, что Ева родилась с некоторыми нарушениями развития.

Как пишет "СтарХит", 57- летняя Лолита впервые откровенно призналась, что у Евы – синдром Аспергера.

Я не из тех, кто хотел детей. Наверное, на уровне подсознания это чувствовала. Что касается Евы, то у нас есть проблема. Из-за недоношенности. Это не аутизм, а синдром Аспергера. Его поставили не так давно", — сообщила артистка в "ДНК-шоу" на российском телеканале "Пятница!".

Артистка уточнила, как проявляется синдром – у Евы иногда есть зацикленность на предмете, а также "необходимость что-то вертеть в руках".

Ева, дочь Лолиты Милявской / Фото: instagram.com/lolitamilyavskaya

В программе выяснилось, что Лолита – носитель сразу двух заболеваний, передающихся генетически, а именно – у нее нашли ген фенилкетонурии (тяжелая умственная отсталость) и синдрома Жакена (тяжелое поражение мозга, печени и сердца).

Ева родилась в 1998 году, жила с бабушкой в Киеве, позже училась в Польш. Девочка родилась в браке Лолита с Александром Цекало, однако он не является ее биологическим отцом.

Ранее мы писали, что похудевшая Лолита в купальнике с глубоким декольте назвала себя иконой ЛГБТ.

Лолита – "почти замужем" – смотрите об этом видеосюжет: