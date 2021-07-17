Лоліта вперше озвучила діагноз своєї дочки: У нас проблема, це через недоношеність

Лоліта вперше розповіла, який діагноз поставили її доньці / Фото: instagram.com/lolitamilyavskaya
Співачка Лоліта (Лоліта Мілявська), яка зізналася, чому саме їй Пугачова довірила оголосити про її розлучення з Кіркоровим, несподівано для багатьох розговорилася про свою 22-річну дочку Єву. Довгі роки вона приховувала будь-які подробиці про здоров'я своєї дитини, хоч і було відомо, що Єва народилася з деякими порушеннями розвитку.
Як пише "СтарХит", 57- річна Лоліта вперше відверто зізналася, що у Єви – синдром Аспергера.
Я не з тих, хто хотів дітей. Напевно, на рівні підсвідомості це відчувала. Що стосується Єви, то у нас є проблема. Через недоношеність. Це не аутизм, а синдром Аспергера. Його поставили не так давно", – повідомила артистка в "ДНК-шоу" на російському телеканалі "Пятница!".
Артистка уточнила, як виявляється синдром – у Єви іноді є зацикленість на предметі, а також "необхідність щось крутити в руках".
Єва, дока Лоліти Мільявської / Фото: instagram.com/lolitamilyavskaya
Єва народилася в 1998 році, жила з бабусею в Києві, потім навчалася в Польщі. Дівчинка народилася в шлюбі Лоліти з Олександром Цекало, проте він не є її біологічним батьком.
У програмі з'ясувалося, що Лоліта – носій відразу двох захворювань, що передаються генетично, а саме – у неї знайшли ген фенілкетонурії (важка розумова відсталість) і синдрому Жакена (тяжке ураження мозку, печінки і серця).
Раніше ми писали, що схудла Лоліта в купальнику з глибоким декольте назвала себе іконою ЛГБТ.
Лоліта – "майже заміжня" – дивіться про це відеосюжет:
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