Лоліта вперше озвучила діагноз своєї дочки: У нас проблема, це через недоношеність

Відома співачка Лоліта Мілявська вперше розповіла про те, який діагноз поставили лікарі її дочці Єві. Дівчині зараз 22 роки, вона єдина дитина артистки

Лоліта вперше розповіла, який діагноз поставили її доньці / Фото: instagram.com/lolitamilyavskaya

Співачка Лоліта (Лоліта Мілявська), яка зізналася, чому саме їй Пугачова довірила оголосити про її розлучення з Кіркоровим, несподівано для багатьох розговорилася про свою 22-річну дочку Єву. Довгі роки вона приховувала будь-які подробиці про здоров'я своєї дитини, хоч і було відомо, що Єва народилася з деякими порушеннями розвитку.

Як пише "СтарХит", 57- річна Лоліта вперше відверто зізналася, що у Єви – синдром Аспергера.

Я не з тих, хто хотів дітей. Напевно, на рівні підсвідомості це відчувала. Що стосується Єви, то у нас є проблема. Через недоношеність. Це не аутизм, а синдром Аспергера. Його поставили не так давно", – повідомила артистка в "ДНК-шоу" на російському телеканалі "Пятница!".

Артистка уточнила, як виявляється синдром – у Єви іноді є зацикленість на предметі, а також "необхідність щось крутити в руках".

Єва, дока Лоліти Мільявської / Фото: instagram.com/lolitamilyavskaya

Єва народилася в 1998 році, жила з бабусею в Києві, потім навчалася в Польщі. Дівчинка народилася в шлюбі Лоліти з Олександром Цекало, проте він не є її біологічним батьком.

У програмі з'ясувалося, що Лоліта – носій відразу двох захворювань, що передаються генетично, а саме – у неї знайшли ген фенілкетонурії (важка розумова відсталість) і синдрому Жакена (тяжке ураження мозку, печінки і серця).

Раніше ми писали, що схудла Лоліта в купальнику з глибоким декольте назвала себе іконою ЛГБТ.

Лоліта – "майже заміжня" – дивіться про це відеосюжет: