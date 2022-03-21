Лорак, Лободу, Баскова и других артистов хотят лишить украинских наград

Лорак, Лободу, Баскова и других артистов хотят лишить звания "народного" и "заслуженного" артистов Украины / Фото: Wikipedia, instagram.com/anilorak, instagram.com/lobodaofficial

Почетных званий "Народный артист Украины" и "Заслуженный артист Украины" хотят целый ряд артистов, которые поддержали войну в Украине или просто решили отмолчаться.

В "бан" попали Таисия Повалий, Ани Лорак, Светлана Лобода, Филипп Киркоров, Николай Басков, Игорь Крутой, Василий Горелло, Владимир Бортко.

Реклама

В то время, когда настоящие артисты Украины делают все возможное, чтобы поддержать наше государство (занимаются волонтерством; многие артисты даже вступили в ряды ВСУ), некоторые продолжают продавать свое достоинство за кровавые рубли, отрицают или умалчивают войну и поддерживают агрессию против Украины. Эти люди не будут иметь никаких почестей в Украине не только на человеческом уровне, но и официально, – пишет в Facebook народный депутат от фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Лишить "проросийских" звезд украинских наград хотели и раньше. Соответствующий вопрос обсуждали в 2015 году – тогда депутат Иван Мельничук зарегистрировал проект закона, осуждающего артистов с антиукраинской позицией, среди которых были Ани Лорак, Таисия Повалий, Николай Басков и Иосиф Кобзон.

Ани Лорак с начала полномасштабного вторжения россии в Украину молчит, а ее профиль в Instagram удален. Светлана Лобода некоторое время отмалчивалась, а потом записала видео, в котором плакала и просила остановить войну.

Вся оперативная информация есть в нашем Telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях. Оставайтесь на связи!