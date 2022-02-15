Любовь Успенская сняла в клипе скандальную российскую актрису и нарвалась на хейт: "Хана вашей карьере"

Любовь Успенская попала в скандал из-за Анастасии Макеевой / Фото: скриншот
В клипе приняли участие певицы Слава и Люся Чеботина, певец Ираклий Пирцхалава, блогер Саша Стоун и актриса Анастасия Макеева. Из-за последней Любовь Успенская как раз и угодила в скандал. Поклонникам певицы не понравилась, что скандальная российская актриса появилась в клипе на песню "Фартовая".
В комментариях в YouTube пользователи не скрывали своего негодования и стали просить вырезать кадры с Макеевой из клипа.
- "Макееву специально взяли, чтобы полностью клип испортить. Зачем брать того, кого ненавидит большинство женщин? Вы же для них поете. Хана вашей карьере"
- "Любовь, с уважением к вашему творчеству, отличная песня. Без аферистки этот клип был бы лучше. Вырезайте"
- "Каким образом Макеева сюда попала? Шантажом? Иначе не объяснить, как адекватный человек мог снять такого персонажа в своем клипе"
Анастасия Макеева регулярно становится участницей разных скандалов. Поводом для обсуждения становится личная жизнь актрисы. В прошлом году стало известно об отношениях Макеевой с бизнесменом Романом Мальковым.
Некоторое время артистка скрывала свой роман, потому что бизнесмен был женат и у него четверо детей. Однако когда общественности стали известны подробности, Макееву стали обвинять в разрушении семьи. Актриса не собиралась молчать и решила выяснять отношения с экс-супругой избранника в эфире российских шоу. В итоге Макеева вышла замуж за Малькова. Для актрисы это четвертый брак.
На этом скандалы с Анастасией Макеевой не заканчиваются. Ее обвиняют в мошенничестве. Недавно актриса стала еще и коучем и теперь "помогает" лечить тяжелые болезни, например, рак.
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