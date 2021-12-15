Выступление Волочковой смутило Сеть: "Как не стыдно такое показывать?"

После новой публикации в Instagram российская балерина Анастасия Волочкова столкнулась с новой волной хейта

Анастасия Волочкова удивила новым выступлением / Фото: instagram.com/volochkova_art

Российская балерина продолжает удивлять. К шпагату Волочковой уже все привыкли, теперь Анастасия пробует себя в качестве певицы. На днях она приняла участие в съемках "Голубого огонька". Но выступление балерины и ее вокальные дальные не все оценили.

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В комментариях подписчики не спешили восхищаться номером балерины.

"Как вам не стыдно такое показывать??? Бывшая балерина Большого театра! Ниже плинтуса"

"Пора бы уже назвать психическую болезнь именем этого персонажа"

"Испанский стыд. Товарищ Волочкова, остановись уже. Что же ты творишь? Ведь вся страна в голосину ржет над твоими пьяными ужимками"

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Напомним, недавно отдых Анастасии Волочковой в Турции закончился скандалом. Российскую балерину выгнали из отеля за неподобающее поведение. Анастасия Волочкова все отрицает.

Ранее мы вспоминали громкие скандалы, в которые попадала известная балерина.