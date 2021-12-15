Выступление Волочковой смутило Сеть: "Как не стыдно такое показывать?"

Российская балерина продолжает удивлять. К шпагату Волочковой уже все привыкли, теперь Анастасия пробует себя в качестве певицы. На днях она приняла участие в съемках "Голубого огонька". Но выступление балерины и ее вокальные дальные не все оценили.
В комментариях подписчики не спешили восхищаться номером балерины.
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Напомним, недавно отдых Анастасии Волочковой в Турции закончился скандалом. Российскую балерину выгнали из отеля за неподобающее поведение. Анастасия Волочкова все отрицает.
Ранее мы вспоминали громкие скандалы, в которые попадала известная балерина.