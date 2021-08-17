Шумная вечеринка и торт в виде креста: Мадонна отгуляла 63-летие с молодым любовником

Мадонна отметила свое 63-летие в кругу молодого возлюбленного и семьи / Фото: instagram.com/madonna
На своей странице в Instagram Мадонна поделилась несколькими снимками с празднования дня рождения. В кадр попали ее дети и 27-летний возлюбленный – Ахламалик Уильямс.
Для праздника артистка надела платье-рубашку от Versace, дополнив образ украшениями на шее, кольцами и браслетами. Мадонна также отдельно опубликовала фото своих биологических детей – дочки Лурдес и сына Рокко.
Судя по фото праздничного стола, на вечеринку Мадонна позвала не менее трех десятков человек. К слову, многие детали интерьера и декора были стилизованы под религиозную тематику – кресты и лики святых, что неудивительно, ведь Мадонна часто использует различные духовные символы в своих выступлениях.
Ну и главной фишкой вечера стал огромный торт в виде золотого креста. К слову, некоторые поклонники осудили артистку за выбор подобной формы лакомства.
В тот вечер гости также лакомились мороженым – соответствующим видео артистка поделилась с поклонниками.
Поклонники поздравили артистку в комментариях:
- Вот это вечеринку, круто, с днем рождения!
- Хочу к тебе на вечеринку, Мадонна!
- С днем рождения, легенда!
Напомним, 20-летний сын Мадонны впервые снялся для глянца.
Смотрите видео о знакомстве Мадонны с родителями ее молодого бойфренда: