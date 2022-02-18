Макет сцены "Евровидения" в Турине сравнивают с Аркой дружбы народов в Киеве (голосование)

Макет сцены конкурса активно обсуждают / Фото: instagram.com/Eurovision, открытые источники
Делимся актуальной информацией по части подготовки к "Евровидению". В конце материала также предлагаем вам поделиться мнением и проголосовать.
Сегодня итальянский телеканал RAI, который занимается организацией "Евровидения", показал макет сцены, на которой выступят представители 41-ой страны-участницы конкурса.
По концепции сцена – Солнце внутри. Она основана на идее движения и света кинетического солнца. О задумке рассказала мультимедийная художница и сценограф Франческа Монтинаро, создававшая сцены для итальянского фестиваля Сан-Ремо в 2013 и 2019 годах, которая и отвечает за дизайн:
Кинетическое солнце, источник захватывающих движений и световых трюков, правит сценой и олицетворяет наше итальянское отношение к жизни: всегда в движении, мятежное, творческое, гостеприимное, страстное, интуитивное. Мы те, у кого внутри солнце, и это наш способ существования в этом мире.
В дизайне также учли инклюзивный характер "Евровидения" и гостеприимство итальянского народа.
Каскад воды, обрамляющей сцену, аллегорически олицетворяет море, которое нас окружает, символ нашей культуры. Сцена – это наш полуостров: страна, где встречают каждого участника, независимо от того, откуда он приезжает,
– добавила художница.
Пока европейцы в Сети оценивают новинку, украинцы, а киевляне в особенности, уже успели сравнить сцену с Аркой дружбы народов.
Такие комментарии появляются повсеместно и на странице www.instagram.com/eurovision.ua
- О, то це в Італію збираються перевозити Арку Дружби народів ?
- Похоже на киевскую арку дружбы народов
Предлагаем и вам поделиться своим мнением.
Также сегодня обсуждают признание Макса Барских о наркотиках.