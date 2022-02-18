Макет сцены "Евровидения" в Турине сравнивают с Аркой дружбы народов в Киеве (голосование)

Макет сцены конкурса активно обсуждают / Фото: instagram.com/Eurovision, открытые источники

Делимся актуальной информацией по части подготовки к "Евровидению". В конце материала также предлагаем вам поделиться мнением и проголосовать.

Сегодня итальянский телеканал RAI, который занимается организацией "Евровидения", показал макет сцены, на которой выступят представители 41-ой страны-участницы конкурса.

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Сцена Евровидения / Фото: facebook.com/EurovisionSongContest

По концепции сцена – Солнце внутри. Она основана на идее движения и света кинетического солнца. О задумке рассказала мультимедийная художница и сценограф Франческа Монтинаро, создававшая сцены для итальянского фестиваля Сан-Ремо в 2013 и 2019 годах, которая и отвечает за дизайн:

Такой будет макет сцены / Фото: facebook.com/EurovisionSongContest

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Кинетическое солнце, источник захватывающих движений и световых трюков, правит сценой и олицетворяет наше итальянское отношение к жизни: всегда в движении, мятежное, творческое, гостеприимное, страстное, интуитивное. Мы те, у кого внутри солнце, и это наш способ существования в этом мире.

В Сети обсуждают макет сцены "Евровидения" / Фото: instagram.com/Eurovision

В дизайне также учли инклюзивный характер "Евровидения" и гостеприимство итальянского народа.

Каскад воды, обрамляющей сцену, аллегорически олицетворяет море, которое нас окружает, символ нашей культуры. Сцена – это наш полуостров: страна, где встречают каждого участника, независимо от того, откуда он приезжает,

– добавила художница.

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Пока европейцы в Сети оценивают новинку, украинцы, а киевляне в особенности, уже успели сравнить сцену с Аркой дружбы народов.

Арка дружбы народов в Киеве

Такие комментарии появляются повсеместно и на странице www.instagram.com/eurovision.ua

О, то це в Італію збираються перевозити Арку Дружби народів ?

Похоже на киевскую арку дружбы народов

скриншот из Инстаграм https://www.instagram.com/eurovision.ua/

Предлагаем и вам поделиться своим мнением.

Что вы думаете о макете сцены "Евровидения"? Действительно очень похоже с Аркой Нет, не похоже с Аркой Мне все равно

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