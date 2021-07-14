Максим Галкин помыл 150-летний потолок в замке. Алла Пугачева оценила (видео)

В соцсети шоумен Максим Галкин показал поклонникам, как отмывает огромный потолок в замке, где они живут с Аллой Борисовной

Максим Галкин помыл потолок / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Телеведущий Максим Галкин, который на днях показал мускулистую фигуру и прыгнул в воду как дельфин, во всех деталях показал процесс мойки старинной картины, которая служит потолком в его доме. Вначале шоумен вынес полотно во двор, где с помощью мыльного раствора и ваты артист перемыл огромное полотно.

Роликом супруг Аллы Пугачевой поделился в Instagram. Телеведущий сказал, что если картина старинная, но ее лаковый слой не поврежден, то ее необходимо мыть. Когда-то для него это стало открытием.

Это так называемый плафон – вид архитектурного сооружения снизу, когда художник рисует обманку на потолке. Плафон состоит из четырех холстов, он старый, ему 150 лет. Его написал достаточно известный европейский художник. Не буду говорить, кто написал, потому что видео не про это. А то начнут писать цену. Хорошая качественная работа, но немного грязная, – рассказал Макс Галкин.

Макс Галкин помыл шикарный потолок в их с Аллой Пугачевой доме / Фото: instagram.com/maxgalkinru

В конце видео Максим Галкин перевел камеру на Аллу Пугачеву, которая, как оказалось, все это время сидела рядом в кресле и наблюдала за процессом. Макс поинтересовался у певицы, стала ли картина ярче.

"Да. Ты меня снимаешь? Тогда я скажу, что я самая красивая картина", — улыбнулась Алла Пугачева.

На это Макс Галкин ответил согласием.

Пугачева и Галкин живут в замке-особняке, который находится в деревне Грязь. Площадь дома составляет 3000 квадратных метров, и в нем шесть этажей.

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