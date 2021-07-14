Максим Галкін помив 150-річну стелю в замку. Алла Пугачова оцінила (відео)

У соцмережі шоумен Максим Галкін показав шанувальникам, як відмиває величезну стелю в замку, де вони живуть з Аллою Борисівною

Максим Галкін помив стелю / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Телеведучий Максим Галкін, який днями показав м'язисту фігуру і стрибнув у воду як дельфін, у всіх деталях показав процес мийки старовинної картини, яка служить стелею в його будинку. Спочатку шоумен виніс полотно у двір, де за допомогою мильного розчину і вати почав мити його.

Роликом чоловік Алли Пугачової поділився в Instagram. Телеведучий сказав, якщо картина старовинна, але її лаковий шар не пошкоджений, то її необхідно мити. Колись для нього це стало відкриттям.

Це так званий плафон – вид архітектурної споруди знизу, коли художник малює обманку на стелі. Плафон складається з чотирьох полотен, він старий, йому 150 років. Його написав досить відомий європейський художник. Не буду казати, хто написав, тому що відео не про це. А то почнуть писати ціну. Хороша якісна робота, але трохи брудна, – розповів Макс Галкін.

Макс Галкін помив шикарну стелю в їхньому з Аллою Пугачовою будинку / Фото: instagram.com/maxgalkinru

У кінці відео Максим Галкін перевів камеру на Аллу Пугачову, яка, як виявилося, весь цей час сиділа поруч у кріслі і спостерігала за процесом. Макс поцікавився у співачки, чи стала картина яскравіше.

"Так. Ти мене знімаєш? Тоді я скажу, що я найкрасивіша картина", – сказала Алла Пугачова.

Скріншот Instagram

На це Макс Галкін відповів згодою.

Пугачова і Галкін живуть в замку-особняку, який знаходиться в селі Грязь. Площа будинку становить 3000 квадратних метрів, і в ньому шість поверхів.

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