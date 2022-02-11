МакSим и Егор Крид перепели хит 00-х: вспоминаем другие треки певицы, под которые плакали в юности

Лучшие песни МакSим от "Мой рай" до "Отпускаю" / Фото: YouTube

Ностальгия – дело обычное. Вот МакSим, у которой начались проблемы со здоровьем, и Егор Крид решили вернуть 2006-й и записали песню "Отпускаю" в несколько другой версии.

На самом деле, она звучит как и раньше, просто Крид добавил немного своего фирменного звучания.

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Егор Крид & МакSим – Отпускаю

По этому случаю вспоминаем еще несколько самых популярных композиций Максим. Многие могут помнить их, даже если не были фанатами певицы.

Одна из таких песен – "Мой рай":

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А трек "Знаешь ли ты" вообще стал самым культовым, если можно так сказать, в творчестве артистки. В Сети одно время были вирусными ролики, где болельщики на стадионах пели известные строчки "Сердце его теперь в твоих руках, не потеряй его и не сломай..."

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Если вы еще не утонули в слезах, самое время включить песню МакSим – "Нежность":

Еще один хит Марины Максимовой, который был выпущен в 2006 году – "Ветром стать". История, показанная в клипе, очень трагичная, но со счастливым концом!

После того, как МакSим попала в больницу и некоторое время находилась в коме, в соцсетях ее поклонники писали, что артистка предсказала свой уход строчками "Когда я умру — я стану ветром и буду жить над твоей крышей…", ведь далеко не все певцы не боятся петь о такой волнительной теме.

К счастью, это всего лишь слова, а Максим уже выздоровела и восстанавливает свои силы после пережитого.

Ранее мы писали, что певица МакSим впервые выступила на сцене после комы.