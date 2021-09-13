МакSим призналась, что не боялась смерти: Когда закроют крышку гроба, ничего не заканчивается

МакSим дала первое интервью после комы / Фото: Скриншот из YouTube

Ранее МакSим призналась, что не помнит того самого концерта в Казани, после которого оказалась в больнице. Все это время проведенное в коме артистка назвала другой реальностью.

После того, как закроют крышку гроба, ничего не заканчивается, все только начинается. Когда я находилась в коме, я была в другой реальности. У меня имелось четкое осознание того, что моя настоящая жизнь менее реальна. Я почувствовала себя в полете, было очень хорошо, – сказала МакSим в интервью Ксении Собчак.

МакSим / Фото: Скриншот из YouTube

Певица не боялась смерти и ощущала спокойствие. Она добавила, что четко помнит сны, которые видела.

Я слышала голос батюшки, который сказал мне, что дорога на небеса закрыта. Я спустилась вниз в какую-то кабину, там была зима, и какие-то люди обливались холодной водой. Они стали поливать меня, а мне не было холодно. Я смеялась. И тут я услышала фразу от них, что за меня молятся, – поделилась артистка.

Что случилось с МакSим

МакSим госпитализировали сразу после концерта в Казани, перед которым у нее поднялась температура, тем не менее было принято решение не отменять выступление.

Сообщалось, что у исполнительницы тяжелая пневмония и поражение 40% легких. Позже МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Спустя несколько дней появилась информация об ухудшении состояния МакSим и поражении 80% легких.

В начале августа певица вышла из комы. Представители МакSим подтвердили, что она пришла в сознание, а директор певицы Маргарита Соколова лично общалась с артисткой по видеосвязи.

Сейчас МакSим дома на реабилитации. Ее ждут месяцы восстановления, однако даже при лучших прогнозах врачи не гарантируют, что МакSим вернется на сцену и сможет петь.

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