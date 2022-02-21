МакSим во время болезни пытались обмануть друзья: "Люди начали переоформлять мои документы"

МакSим / Фото: instagram.com/maksimartist

МакSим все еще продолжает реабилитацию после продолжительной болезни. Работа над собой уже дает первые плоды – недавно певица сделала кавер на свой популярный трек в дуэте с Егором Кридом.

Однако после перенесенного заболевания исполнительнице пришлось столкнуться не только с проблемами со здоровьем, но и предательством близких людей.

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МакSим рассказала, что пока она находилась в коме люди из ее близкого круга пытались подделать ее документы, пишет StarHit.

Люди начали переоформлять мои документы, подделывать подписи. Это те люди, которые со мной были 15-20 лет, которым я очень доверяла, – рассказала певица.

По словам исполнительницы, она и поверить не могла, что такие близкие и знакомые ей люди могут совершать такие поступки, особенного в таком непростом для нее положении. Болезнь заставила МакSим пересмотреть многое и изменить круг своего общения кардинально.

Я должна признаться, что удалила из своей жизни 90% контактов, когда пришла в себя, – призналась исполнительница.

Что произошло с МакSим?

Напомним, что в июне прошлого года певице стало плохо во время концерта. После госпитализации стало известно, что у МакSим повреждено 40% легких и развивается острая пневмония.

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Состояние артистки в течении нескольких дней стало сильно ухудшаться, поэтому медики поместили ее в искусственную кому под аппаратом ИВЛ.

В начале августа певицу отключили от ЭКМО, а уже 13 августа она вернулась домой.

Ранее стало известно, что из-за осложнений болезни МакSим необходимо сделать пересадку легкого.

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