МакSим під час хвороби намагалися обдурити друзі: "Люди почали переоформлювати мої документи"

МакSим / Фото: instagram.com/maksimartist

МакSим все ще продовжує реабілітацію після тривалої хвороби. Робота над собою вже дає перші плоди – нещодавно співачка зробила кавер на свій популярний трек у дуеті з Єгором Крідом.

Проте після перенесеного захворювання виконавиця мусила зіштовхнутися не лише з проблемами зі здоров'ям, а й зрадою близьких людей.

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МакSим розповіла, що поки вона була в комі люди з її близького оточення намагалися підробити її документи, пише StarHit.

Люди почали переоформлювати мої документи, підробляти підписи. Це ті люди, які зі мною були 15-20 років, яким я дуже довіряла, – розповіла співачка.

За словами виконавиці, вона й повірити не могла, що такі близькі та знайомі їй люди можуть робити такі вчинки, особливо в такому непростому для неї становищі. Хвороба змусила МакSим переглянути багато чого і змінити коло свого спілкування кардинально.

Я мушу зізнатися, що видалила зі свого життя 90% контактів, коли отямилася, – зізналася виконавиця.

Що сталося з МакSим?

Нагадаємо, що у червні минулого року співачці стало погано під час концерту. Після госпіталізації з’ямувалося, що у МакSим пошкоджено 40% легенів та розвивається гостра пневмонія.

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Стан артистки протягом кількох днів став сильно погіршуватися, тому медики помістили її в штучну кому під апаратом ШВЛ.

На початку серпня співачку відключили від ЕКМО, а вже 13 серпня вона повернулася додому.

Раніше стало відомо, що через ускладнення хвороби МакSим необхідно зробити пересадку легені.

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