Мама принцессы Евгении назвала фото зятя с моделями на яхте сфабрикованной историей

Мама принцессы Евгении прокомментировала скандальные фото зятя / Фото: instagram.com/princesseugenie
Не только принц Гарри может провоцировать скандалы в королевской семье. На выходных супруг принцессы Евгении Джека Бруксбэнка засняли на яхте с моделями.
Супруг внучки Елизаветы II проводил время в компании трех девушек во время морской прогулки в Италии. Имена девушек, отдыхавших вместе с Бруксбэнком, известны – модели Мария Буччеллати и Эрика Пелосини, а также бывший редактор модного журнала Рэйчел Залис, которая сейчас является коллегой Джека. Супруг принцессы Евгении является бренд-директор компании Casamigos, а Рэйчел Залис – директор.
Муж принцессы Евгении в Италии с моделями / Фото: instagram.com/libellerevista
Муж принцессы Евгении в Италии / Фото: instagram.com/libellerevista
Мужа принцессы Евгении сфотографировали на яхте с моделями / Фото: instagram.com/libellerevista
Как пишет Daily Mail, Джек приехал в Италию по работе. Он посетил благотворительный бал Unicef Summer Gala, спонсором которого выступила компания Casamigos.
Отмечается, принцесса Евгения с пятимесячным сыном осталась в Виндзоре.
Все это время королевская семья не комментировала фото, которые появились во всех СМИ. Молчание нарушила Сара Йоркская – мама принцессы Евгении.
Эта история была полностью сфабрикована, он работает представителем Casamigos, он выполнял свою работу, – отметила экс-супруга принца Эндрю, сына Елизаветы II.
Мама принцессы Евгении назвала зятя примерным семьянином.
Джек – очень честный человек. Он один из моих самых любимых людей, я называю его Джеймсом Бондом. Он замечательный отец, потрясающий мужчина, – добавила Сара Йоркская.
Принцесса Евгения никак не прокомментировала появившиеся фотографии в СМИ.
Из-за чего в королевской семье могут поссориться:
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