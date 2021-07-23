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Принц Гарри собирается раскрыть неизвестные факты о супруге отца

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
23 июля, 10:06
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Принц Гарри может окончательно разорвать отношения со своей семьей. По данным инсайдеров, в своих мемуарах принц Гарри затронет темы, которые королевская семья не любит обсуждать
Принц Гарри может окончательно рассориться с отцом
Принц Гарри может окончательно рассориться с отцом / Фото: Getty Images

Мемуары принца Гарри еще не были опубликованы, но уже несколько дней книгу активно обсуждают в СМИ. По мнению королевских экспертов, новые откровения спровоцируют очередной скандал между герцогом Сассекским и родственниками. Особенно мемуары могут повлиять и на так напряженные отношения принца Гарри с отцом – принцем Чарльзом.

Как пишет Daily Mail, в своих мемуарах Гарри собирается рассказать некоторые ранее неизвестные факты о своей мачехе – Камилле Паркер-Боулз.

Давайте будем честными, Гарри никогда не был близок с Камиллой. Если он опишет их сложные отношения в книге, это может разрушить основу, которую принц Чарльз закладывает перед тем, как Камилла станет королевой, – рассказал источник.

Как отмечают инсайдеры, ситуация с Гарри очень расстраивает Чарльза – ведь с младшим сыном у него раньше более доверительные отношения, чем с Уильямом.

Принц Чарльз и принц Гарри
Принц Чарльз и принц Гарри / Фото: Getty Images

Другой источник рассказывает, что принц Гарри собирается в своей книге подробнее рассказать о смерти мамы.

Мемуары Гарри будут в значительной степени сосредоточены на ужасной трагедии, смерти его матери и на том, кого он в этом винит, - пишет Express.

Напомним, мемуары принц Гарри продал издательству Penguin Random House за 20 миллионов долларов. Книга поступит в продажу в 2022 году.

Ранее появилась информация, что принца Гарри могут не пригласить на празднования 70-летия правления королевы.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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Знаете, когда страшно? Когда "всю себя без остатка мужчине". Когда есть зависимость ментальная или финансовая, когда кажется и понимаешь, что самой сложненько будет. Страшно ответственность брать на себя. А ведь исток прост – не выстраивать зависимые отношения, а всегда оставаться личностью.

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