Принц Гарри собирается раскрыть неизвестные факты о супруге отца

Мемуары принца Гарри еще не были опубликованы, но уже несколько дней книгу активно обсуждают в СМИ. По мнению королевских экспертов, новые откровения спровоцируют очередной скандал между герцогом Сассекским и родственниками. Особенно мемуары могут повлиять и на так напряженные отношения принца Гарри с отцом – принцем Чарльзом.
Как пишет Daily Mail, в своих мемуарах Гарри собирается рассказать некоторые ранее неизвестные факты о своей мачехе – Камилле Паркер-Боулз.
Давайте будем честными, Гарри никогда не был близок с Камиллой. Если он опишет их сложные отношения в книге, это может разрушить основу, которую принц Чарльз закладывает перед тем, как Камилла станет королевой, – рассказал источник.
Как отмечают инсайдеры, ситуация с Гарри очень расстраивает Чарльза – ведь с младшим сыном у него раньше более доверительные отношения, чем с Уильямом.
Другой источник рассказывает, что принц Гарри собирается в своей книге подробнее рассказать о смерти мамы.
Мемуары Гарри будут в значительной степени сосредоточены на ужасной трагедии, смерти его матери и на том, кого он в этом винит, - пишет Express.
Напомним, мемуары принц Гарри продал издательству Penguin Random House за 20 миллионов долларов. Книга поступит в продажу в 2022 году.
Ранее появилась информация, что принца Гарри могут не пригласить на празднования 70-летия правления королевы.