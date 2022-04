MamaRika – 33! Как с годами менялась выпускница Фабрики зірок: фото

Как с годами поменялась MamaRika / Фото: instagram.com/mamarika_official

13 апреля MamaRika, она же Эрика, она же Анастасия Кочетова, отмечает 33-й день рождения. "Сегодня" собрали самые редкие фото артистки, чтобы сравнить ее стиль тогда и сейчас.

В это сложное для Украины время MamaRika, которая в августе родила первенца, попросила у фолловеров лишь один подарок – донатить для помощи детям. Об этом она написала в Instagram-профиле.

Реклама

Реклама

МамаРика активно ведет инстаграм и даже публикует свои детские фото. Вот одно из них.

MamaRika в детстве / Фото: instagram.com/mamarika_official

Настя с детства занималась вокалом, в 14 лет стала призером фестиваля "Червона рута-2003", а также участвовала в "Американском шансе".

Реклама

Эрика стала финалисткой украинского вокального шоу "Фабрика зірок-3" / Фото: Wikipedia

Более активно развивать свою творческую карьеру Эрика начала на проекте "Фабрика зірок", продюсером которого был Константин Меладзе. Девушка стала финалисткой 3-го сезона и во время съемок закрутила роман с одним из участников – Стасом Шуринсом.

Стас Шуринс и Эрика / Фото: Wikipedia

Как менялась MamaRika – фото / Фото: instagram.com/mamarika_official

Кстати, Эрика принимала участие в международном проекте "Фабрика звезд. Россия — Украина", а также была ведущей прямых эфиров "Фабрики зірок-4".





Как MamaRika выглядела раньше / Фото: instagram.com/mamarika_official

С 2010 по 2015 год Эрика сотрудничала с продюсерским центром UMMG под руководством продюсера Сергея Кузина. После расторжения контракта она взяла псевдоним MamaRika.





Как раньше выглядела MamaRika / Фото: instagram.com/mamarika_official

В 2017 году MamaRika была участницей Нацотбора на "Евровидение", где исполнила песню We Are One.

MamaRika принимала участие в первом полуфинале Нацотбора на "Евровидение-2017" / Фото: instagram.com/mamarika_official

Настя также может похвастаться участием в кино – она сыграла Юлю в фильме "Однажды в Одессе".

Как MamaRika выглядит сейчас / Фото: instagram.com/mamarika_official

В марте 2020 года MamaRika вышла замуж за ведущего Сергея Середу. Их свадьба состоялась в Таиланде.

MamaRika и Сергей Середа / Фото: пресс-служба

2 августа 2021 года у звездной пары родился сын.

Сергей Середа и MamaRika рассказала, как назвали сына / Фото: instagram.com/mamarika_official

Сейчас, кстати, МамаРика и ее малыш находятся в Варшаве. Недавно она показывала новое фото с сыном.

Читайте наши новости в telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях.