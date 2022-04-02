MamaRika показала нежное фото с восьмимесячным сыном из Варшавы

Сейчас украинская певица вместе со своим малышом и мамой находится в польской столице. Маленькому сыну артистки исполнилось восемь месяцев

MamaRika показала восьмимесячного сына / Фото: instagram.com/mamarika_official

Певица MamaRika была вынуждена бежать из-под обстрелов под Киевом с маленьким сыном Давидом на руках. Сейчас молодая мама и малыш в полной безопасности и находятся в Варшаве.

Именно там Давиду исполнилось восемь месяцев. MamaRika поздравила сына с маленькой праздничной датой в Instagram и поделилась милым фото.

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Скриншот – instagram.com/mamarika_official

Исполнительница написала трогательный пост от лица Давида, в котором призналась, что все происходящее дается им очень нелегко и сейчас она много плачет. Муж исполнительницы, комик Сергей Середа, остался в Украине и они могут увидеть друг друга только по видеосвязи.

Если бы я мог говорить, я бы сказал, что мне много не надо: я хочу улыбающихся и счастливых маму и папу рядом, хочу чтобы мы все вместе вернулись к нам домой и жили так, как раньше. Хочу больше никогда не слышать взрывов, и чтобы все дети были в безопасности, мире и любви. Ваш Давид. Маленький украинец. Дитя войны, – добавила подпись к фото MamaRika.

Ранее звезда "Танців з зірками" Яна Заец рассказала, как во второй раз стала мамой ребенка под звуки взрывов.

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