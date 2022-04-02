Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам ‼ Переговоры с агрессором
Поиск на segodnya.ua

Потапу угрожают

Уиллис болен

Злата обручена?

Нетребко очнулась

Энистон + Питт

НеАнгелы помирились
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

MamaRika показала нежное фото с восьмимесячным сыном из Варшавы

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
2 апреля, 14:55
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сейчас украинская певица вместе со своим малышом и мамой находится в польской столице. Маленькому сыну артистки исполнилось восемь месяцев
MamaRika показала восьмимесячного сына
MamaRika показала восьмимесячного сына / Фото: instagram.com/mamarika_official

Певица MamaRika была вынуждена бежать из-под обстрелов под Киевом с маленьким сыном Давидом на руках. Сейчас молодая мама и малыш в полной безопасности и находятся в Варшаве.

Именно там Давиду исполнилось восемь месяцев. MamaRika поздравила сына с маленькой праздничной датой в Instagram и поделилась милым фото.

Реклама
Скриншот – instagram.com/mamarika_official

Исполнительница написала трогательный пост от лица Давида, в котором призналась, что все происходящее дается им очень нелегко и сейчас она много плачет. Муж исполнительницы, комик Сергей Середа, остался в Украине и они могут увидеть друг друга только по видеосвязи.

Если бы я мог говорить, я бы сказал, что мне много не надо: я хочу улыбающихся и счастливых маму и папу рядом, хочу чтобы мы все вместе вернулись к нам домой и жили так, как раньше. Хочу больше никогда не слышать взрывов, и чтобы все дети были в безопасности, мире и любви. Ваш Давид. Маленький украинец. Дитя войны, – добавила подпись к фото MamaRika.

Ранее звезда "Танців з зірками" Яна Заец рассказала, как во второй раз стала мамой ребенка под звуки взрывов.

Напомним, что вся оперативная информация есть в нашем Telegram-канале. Там мы круглосуточно информируем вас о событиях. Оставайтесь на связи!

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Звезды-донатеры
Финансово помогли Украине
1
Мила Кунис и Эштон Кутчер Мила Кунис и Эштон Кутчер
$35 млн
2
Дэвид и Викторя Бекхэм Дэвид и Викторя Бекхэм
$1,3 млн
3
Джоан Роулинг Джоан Роулинг
$1,3 млн
4
Стивен Спилберг Стивен Спилберг
$1 млн
5
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс
$1 млн
6
The Weeknd The Weeknd
$500 000
7
Oxxxymiron Oxxxymiron
$40 000
За кулисами в Бирмингеме
Как вам фото Джамалы со звездой из Spice Girls Эммой Ли Бантон?
Больше фото
Молчат о войне
Звезды-рашисты
Регина Тодоренко
Регина Тодоренко
Ани Лорак
Ани Лорак
Анна Asti
Анна Asti
Анна Седокова
Анна Седокова
Таисия Повалий
Таисия Повалий
Наташа Королёва
Наташа Королёва
Ёлка
Ёлка
MARUV
MARUV
Яна Соломко
Яна Соломко
София Стужук
София Стужук
Нонна Гришаева
Нонна Гришаева
Александр Панайотов
Александр Панайотов
1 /2
Покинули Россию
Российские звезды, уехавшие из РФ
1
Алла Пугачева и Максим Галкин Алла Пугачева и Максим Галкин
Израиль
2
Чулпан Хаматова Чулпан Хаматова
Латвия
3
Рената Литвинова и Земфира Рената Литвинова и Земфира
Франция
4
Иван Ургант Иван Ургант
Израиль
5
Семен Слепаков Семен Слепаков
Испания
6
Ксения Собчак Ксения Собчак
Израиль
7
Андрей Макаревич Андрей Макаревич
Израиль
8
FACE FACE
Неизвестно
Ваши краши
ТОП-3 новых секс-символа Украины
1
Валерий Маркус Валерий Маркус
2
Артем Дехтяренко Артем Дехтяренко
3
Александр Скичко Александр Скичко

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять