Марченко доводила Меловина до слез и называла его сатанистом: признание певца

Melovin вспомнил, как Марченко издевалась над ним в "Х-Факторе" / Фото: Коллаж: Сегодня

Melovin был участником шестого сезона талант-шоу "Х-Фактор"., а в финале – победителем. Но участие неординарного вокалиста в проекте было омрачено не самым приятным отношением ведущей – Оксаны Марченко, которая сейчас в Москве оправдывает своего мужа-преступника.

В Instagram-профиле Мел опубликовал пост, в котором написал о насмешках со стороны Марченко за кулисами шоу в далеком 2015 году. По словам исполнителя, досталось тогда не только ему, но и его друзьям.

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Насмешки со стороны, подшучивания и язвительные комментарии касаемо моей внешности — линзы, татуировки… меня назвали сатанистом и что я не от Бога. При всех моих друзьях начали отчитывать, как своего собственного ребенка, – пишет Melovin.

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Оксана Марченко была хорошей и вежливой лишь на камеру. Вне кадра она показывала всю свою суть, добавил Меловин, которого неуместные замечания ведущей доводили до слез.

Образ душевной и радужной ведущей был разбит еще до включения камер... Просто, только сейчас у меня наконец-то сложился пазл актрисы без "Оскара". Когда-то обнимая деток, сейчас сидеть и наблюдать как на твоей земле их безжалостно убивает кум, – написал певец.

В Сети продолжают обсуждать новое обращение Оксаны Марченко и ее внешность. "Сегодня" показали, как с годами менялась жена Медведчука.

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