Как с годами менялась внешность Оксаны Марченко?

В Сети обсуждают новое обращение Оксаны Марченко. Но не только из-за озвученного месседжа, но и в связи с новой внешностью

Новая внешность Оксаны Марченко стала поводом для обсуждений / Фото: скриншот, открытые источники

12 апреля президент Украины опубликовал новость о том, что СБУ задержали Виктора Медведчука при попытке бегства. После его жена – телеведущая и новоиспеченная "паломница" – Оксана Марченко записала обращение к Владимиру Зеленскому и президенту Турции с требованием освободить ее мужа. Всех, кто видел те ролики, шокировал не только месседж ее обращений, но и резко изменившаяся внешность. Что это – стрессы или неудачная пластика? Кроме фактов о телеведущей, предлагаем вам увидеть, как менялась внешность Оксаны Марченко с годами.

Ранние фото Оксаны Марченко

В Сети не так много фото юной Оксаны Марченко, но некоторые все же удалось найти.

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Оксана Марченко в детстве

Есть несколько ранних фото, где Оксана Марченко в роли матери. На фото с первенцем, сыном Богданом от первого брака.

Марченко с сыном

Дочь Дарина Медведчук – от Виктора Медведчука. Ее крестил Владимир Путин и Светлана Медведева.

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Марченко с дочкой

Марченко с детьми

Оксана Марченко во времена шоу "Х-Фактор"

У Оксана Марченко богатый телевизионный путь. "Стримані вівторки", "Доброго ранку, Україно!", "УТН-Панорама", "Моя профессия", "Україна має талант" – в этих и других проектах она была задействована.

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Но кардинальная смена имиджа случилась на "Х-факторе".

Телеведущая выбирала яркие образы

Оксана Марченко во время обращения к президенту Украины и Турции

Новое обращение Оксаны Марченко вызвало шквал критики еще и по части ее внешности. Во всю обсуждаются слухи о пластике жены Медведчука, мол, телеведущая стала совершенно неузнаваемой. Кто-то даже сравнивает ее с путинисткой Снежаной Егоровой. Среди других версий – стресс. Как бы там ни было, а внешность Марченко изменилась.

Оксана Марченко во время обращений к Зеленскому и Эрдогану

Также напомним, Егорова, Марченко и еще 11 медийщиков внесены в реестр госпредателей.

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