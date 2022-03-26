Мария Яремчук осудила "голубку мира" Ани Лорак и призналась, почему сама отказывалась от концертов в РФ

Мария Яремчук осудила Ани Лорак за концерты в РФ / Фото: Instagram

Почти четыре года Мария Яремчук не выходила на связь с поклонниками в социальных сетях и не выпускала новых песен. Война в Украине заставила певицу изменить свою позицию и снова активно появляться в Сети. Яремчук даже записала новую песню "Дорога воїна".

Как рассказала исполнительница в интервью "Слава+", уже несколько лет она живет во Львове. Сейчас этот город стал гуманитарным центром Украины, ведь именно там сосредоточены многие волонтерские организации и пункты помощи беженцам из других регионов.

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По словам Яремчук, она тоже не смогла оставаться в стороне от войны и всеми силами пытается помочь украинскому народу и армии.

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Мария заявила, что сейчас она осуждает всех украинских знаменитостей, которые молчат о войне, в частности тех, кто живет и работает в России с 2014 года. Особенно Яремчук разочарована своей землячкой Ани Лорак.

Если до этого какие-то полумеры могли быть, Ани Лорак выступала в Украине в этом году, то в данной ситуации – это просто вопиюще! Нет слов, чтобы оставаться корректной и не использовать нецензурные слова, – сказала исполнительница.

По словам Яремчук, очень мало просто написать пост в соцсетях, нужно занять четкую позицию и называть вещи своими именами.

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Это же не конкурс красоты, где все Мисс Вселенные кричат: "Мы за мир и чтобы детки не болели". Это война и эти детки гибнут здесь и сейчас, гибнут люди! Гнев берет такой, и ярость, и злость, и печаль, колоссальная печаль, что мне кажется, иногда, что сердце столько выдержать не может. Банально сказать: "Нет войне" еще хуже, чем не сказать ничего, мне кажется, – заявила певица.

Яремчук также призналась, что после ее участия в конкурсе "Евровидение" в 2014 году она тоже неоднократно получала приглашения работать в России. Однако для певицы это было недопустимо.

У меня было множество заказов РФ после Евровидения, но это было невозможно. С 2014 года, с того момента, как наша суверенность была "оспорена" Российской Федерацией, мы должны были сделать свои выводы. Я думаю, что сейчас это просто край! Нашим артистам которые живут в России и не говорят о войне, возвращения назад нет, – высказалась Мария.

Напомним, что недавно Ани Лорак лишили именной звезды на Аллеи звезд в Черновцах из-за ее "нейтральной" позиции относительно войны в Украине.

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