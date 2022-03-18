Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ 📉 Дефолт России 🇪🇺 Украина в ЕС 🎒 Тревожный чемоданчик
Поиск на segodnya.ua

Мисс мира 2021

Стинг с нами

Все о Карасе

Забавный Гарри

Скичко-краш

Коэльо-рашист
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

После 4-летнего молчания Мария Яремчук обратилась к украинцам с вдохновляющей песней "Дорога воїна" – не пропустите!

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
18 марта, 13:51
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Украинская артистка не смогла молчать в такое непростое для всех время. Ее песня "Дорога воїна" – вдохновляющая и мотивирующая. Это то, что сегодня надо услышать каждому!
После нескольких лет паузы певица выпустила актуальный трек
После нескольких лет паузы певица выпустила актуальный трек / Фото: instagram.com/m_yaremchuk

Напомним, в 2018 году Мария Яремчук сообщила, что уходит со сцены. Тщетно все это время поклонники ожидали от нее новых релизов, но в самый непростой момент для Украины в ее современной истории артистка вместе со своим народом. Ранее она обращалась к россиянам, чтобы те прекратили войну, публиковала ролики о ситуации в стране, а теперь мы не можем пропустить ее мотивирующую песню, которую сейчас стоит услышать всем.

На своей странице в инстаграм Мария Яремчук так комментировала композицию "Дорога воїна":

Реклама

Моя власна маленька внутрішня війна за незалежність вилилась на папір цією піснею. це важливо для кожної людини – в якийсь момент стати окремою одиницею, знайти себе, взнати себе… бути собою. часом ця свобода не дається задурно. зараз як ніколи відчутно, що країна – це теж живий організм. і маючи таку складну історію, такий тернистий шлях, Україна, замість стати на коліна, завжди обирала йти дорогою Воїна. наша мова, культура, традиції – як живий щит. і я маю розкіш сьогодні писати і творити українською.

Послушайте песню Яремчук "Дорога воїна"!

Звезда с начала войны активно ведет инстаграм, пытаясь повлиять на своих российских поклонников, друзей и всех, кто ее знает за пределами Украины.

Реклама

Мы очень верим, что к этим словам Марички и миллионов украинцев, которые кричат о войне, прислушаются!

Также напомним, что ранее мы делились порцией музыкального вдохновения и от других украинских артистов, которые в это непростое время – как глоток свежего воздуха.

Реклама

Группа Go_A выпустила новый трек Kalyna, также мы публиковали хит от Насти Каменских, звездного дуэта TamerlanAlena, певицы Натальи Могилевской, любимца публики Олега Винника, ремейком "Я Солдат" от Сергея Бабкина.

Дорогие украинцы, сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Наша армия дает достойный отпор врагу – верим в ВСУ!

Помните, оперативная информация – спасет жизнь. Читайте наши новости в Telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Наши ангелы-хранители

Старший солдат Пархомук Виталий. Во время контрнаступления на противника в районе города Макаров (Киевская область) нанес значительный урон врагу и погиб, прикрывая побратимов. Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Генерал-лейтенант Павлюк Александр – глава Киевской ОВА, руководит обороной столичного региона. До 15 марта был командующим Объединенных сил, успешно держал оборону на Востоке Украины. За личное мужество и героизм получил звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда». Киевщина - в надежных руках!
Слава Україні!
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Follow the ЗВЕЗДЫ
Они помогают Украине
Дэвид Бекхэм @davidbeckham | 71,3 млн
Дэвид Бекхэм @davidbeckham | 71,3 млн
Дженнифер Энистон @jenniferaniston | 39,9 млн
Дженнифер Энистон @jenniferaniston | 39,9 млн
Мадонна @madonna | 17,7млн
Мадонна @madonna | 17,7млн
Эштон Кутчер и Мила Кунис @aplusk| 4,5 млн
Эштон Кутчер и Мила Кунис @aplusk| 4,5 млн
Хайден Панеттьер @haydenpanettiere | 513 тыс.
Хайден Панеттьер @haydenpanettiere | 513 тыс.
1 /2
О ком мечтают украинки
ТОП-3 сердцееда Украины
1
Владимир Зеленский, президент Украины Владимир Зеленский, президент Украины
2
Алексей Арестович, советник главы Офиса президента Алексей Арестович, советник главы Офиса президента
3
Виталий Ким, глава Николаевской ОГА Виталий Ким, глава Николаевской ОГА

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять