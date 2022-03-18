После 4-летнего молчания Мария Яремчук обратилась к украинцам с вдохновляющей песней "Дорога воїна" – не пропустите!

Украинская артистка не смогла молчать в такое непростое для всех время. Ее песня "Дорога воїна" – вдохновляющая и мотивирующая. Это то, что сегодня надо услышать каждому!

После нескольких лет паузы певица выпустила актуальный трек / Фото: instagram.com/m_yaremchuk

Напомним, в 2018 году Мария Яремчук сообщила, что уходит со сцены. Тщетно все это время поклонники ожидали от нее новых релизов, но в самый непростой момент для Украины в ее современной истории артистка вместе со своим народом. Ранее она обращалась к россиянам, чтобы те прекратили войну, публиковала ролики о ситуации в стране, а теперь мы не можем пропустить ее мотивирующую песню, которую сейчас стоит услышать всем.

На своей странице в инстаграм Мария Яремчук так комментировала композицию "Дорога воїна":

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Моя власна маленька внутрішня війна за незалежність вилилась на папір цією піснею. це важливо для кожної людини – в якийсь момент стати окремою одиницею, знайти себе, взнати себе… бути собою. часом ця свобода не дається задурно. зараз як ніколи відчутно, що країна – це теж живий організм. і маючи таку складну історію, такий тернистий шлях, Україна, замість стати на коліна, завжди обирала йти дорогою Воїна. наша мова, культура, традиції – як живий щит. і я маю розкіш сьогодні писати і творити українською.

Послушайте песню Яремчук "Дорога воїна"!

Звезда с начала войны активно ведет инстаграм, пытаясь повлиять на своих российских поклонников, друзей и всех, кто ее знает за пределами Украины.

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Мы очень верим, что к этим словам Марички и миллионов украинцев, которые кричат о войне, прислушаются!

Также напомним, что ранее мы делились порцией музыкального вдохновения и от других украинских артистов, которые в это непростое время – как глоток свежего воздуха.

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Группа Go_A выпустила новый трек Kalyna, также мы публиковали хит от Насти Каменских, звездного дуэта TamerlanAlena, певицы Натальи Могилевской, любимца публики Олега Винника, ремейком "Я Солдат" от Сергея Бабкина.

Дорогие украинцы, сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Наша армия дает достойный отпор врагу – верим в ВСУ!

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