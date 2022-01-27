Майкл Джексон в детстве обзывал свою сестру "свиньей" и "кобылой"

Сестра Майкла Джексона рассказала о его издевательствах над ней. / Фото: Getty Images, janetjackson

55-летняя певица вспомнила, как в подростковом возрасте ее брат Майкл Джексон издевался над ней и придумывал неприятные прозвища из-за лишнего веса. Для Джанет, которая с юности пыталась похудеть, такие комментарии были очень болезненными.

В документальном фильме Janet Jackson артистка призналась, что в юности у нее были проблемы с весом, она была пышкой, и это стало причиной издевательств как со стороны публики, так и со стороны брата.

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Было время, когда Майк дразнил меня и обзывал: "Свинья, кобыла, корова". Он смеялся над этим, и я тоже смеялась, но где-то внутри было больно, – призналась Джексон, сообщает Daily Mail.

Майкл и Джанет Джексон в детстве. / Фото: janetjackson

Как объяснила Джанет, проблемы с весом у нее начались, когда она получила роль в ситкоме 70-х "Хорошие времена". В пятом сезоне она сыграла девочку Пенни, которую усыновляют после того, как ее покинула жестокая мать.

Я эмоциональный едок, поэтому когда чувствую стресс или что-то меня действительно беспокоит, еда меня успокаивает. Я снялась в "Хороших временах", и это стало началом проблем с весом, – вспомнила звезда.

Джанет также поделилась, как только Майкл достиг популярности – он начал удаляться от нее, а потом совсем перестал общаться.

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Несмотря на прохладные отношения, им приходилось работать вместе. Джанет припомнила, что во время съемок клипа Scream они работали поочередно – Майкл требовал не пускать сестру на площадку во время его съемок.

Отношения Майкла и Джанет были непростыми. / Фото: janetjackson

Также Джанет поддержала брата в 1993 году, когда его впервые публично обвинили в педофилии, из-за чего сама пострадала. Джексон поплатилась за поддержку брата собственными рекламными контрактами – певице отказала в сотрудничестве компания Coca-Coca. Это могло бы стать самой большой работой с брендом в ее карьере.

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Я была очень расстроена. У каждого из нас есть своя жизнь. Конечно, он мой брат, но эта история не имеет ко мне никакого отношения, – комментирует Джанет.

Джанет Джексон – самый младший ребенок в семействе Джексонов. В 2012 году она вышла замуж в третий раз за катарского бизнесмена Виссам аль-Мана. В 2017-м артистка родила первенца – мальчика Исса. В том же году пара развелась.

Кратко о скандале с Майклом Джексоном

Напомним, обвинения в педофилии преследовали Майкла Джексона до конца жизни. Кумир миллионеров умер в 2009 году в возрасте 50 лет.

Самые известные хиты Майкла Джексона – подборка клипов / Фото: Скриншот из видео

В 2019 году вышел документальный фильм "Покидая Неверленд", в котором два взрослых мужчины Джеймс Сейфчак и Вейд Робсон рассказали об совращении со стороны звезды, что длилось много лет.

Родственники Майкла отрицают такие обвинения, полагая, что все, что произошло с ним, – результат борьбы за деньги. Другие эксперты думают совсем по-другому.

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