Майкл Джексон в дитинстві обзивав свою сестру "свинею" та "кобилою"

Сестра Майкла Джексона розповіла про його знущання над нею. / Фото: Getty Images, janetjackson

55-річна співачка пригадала як у підлітковому віці її брат Майкл Джексон знущався з неї та вигадував неприємні прізвиська через зайву вагу. Для Джанет, яка з юності намагалася схуднути, такі коментарі були дуже болючими.

У документальному фільмі Janet Jackson артистка зізналась, що в юності у неї були проблеми з вагою, вона була пампушкою, і це стало причиною знущань як з боку публіки, так і з боку брата.

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Були часи, коли Майк дражнив мене і обзивав: "Свиня, кобила, корова". Він сміявся з цього, і я теж сміялася, але десь усередині було боляче, – зізналася Джексон, повідомляє Daily Mail.

Майкл і Джанет Джексон у дитинстві. / Фото: janetjackson

Як пояснила Джанет, проблеми з вагою у неї почалися , коли вона отримала роль у ситкомі 70-х "Гарні часи". У п'ятому сезоні вона зіграла дівчинку Пенні, яку усиновлюють після того, як її покинула жорстока мати.

Я емоційний їдок, тому, коли відчуваю стрес або щось мене дійсно турбує, їжа мене заспокоює. Я знялася в "Гарних часах", і це стало початком проблем із вагою, – пригадала зірка.

Джанет також поділилась, щойно Майкл досяг популярності – він почав віддалятися від неї, а потім зовсім перестав спілкуватися.

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Незважаючи на прохолодні стосунки, їм доводилося працювати разом. Джанет пригадала, що під час зйомок кліпу Scream вони працювали по черзі: Майкл вимагав не пускати сестру на майданчик під час його зйомок.

Стосунки Майкла та Джанет були непростими. / Фото: janetjackson

Також Джанет підтримала брата у 1993 році, коли його вперше публічно звинуватили у педофілії, через що згодом сама постраждала. Джексон поплатилася за підтримку брата власними рекламними контрактами – співачці відмовила у співпраці компанія Coca-Coca. Це могла б стати найбільшою роботою з брендом у її кар'єрі.

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Я була дуже засмучена. Кожен з нас має своє життя. Звичайно, він мій брат, але ця історія не має до мене жодного відношення, – коментує Джанет.

Джанет Джексон – наймолодша дитина у сімействі Джексонів. У 2012 році вона вийшла заміж втретє за катарського бізнесмена Віссам аль-Мана. У 2017-му артистка народила первістка – хлопчика Ісса. У тому ж році пара розлучилася.

Коротко про скандал з Майклом Джексоном

Нагадаємо, звинування у педофілії переслідували Майкла Джексона до кінця життя. Кумир мільнонів помер у 2009 році у віці 50 років.

Найвідоміші хіти Майкла Джексона – добірка кліпів / Фото: Скриншот из видео

У 2019 році вийшов документальний фільм "Покидаючи Неверленд", в якому два дорослі чоловіки Джеймс Сейфчак і Вейд Робсон розповіли про спокушання з боку зірки, що тривало протягом багатьох років.

Родичі Майкла заперечують такі звинувачення, вважаючи, що все, що сталося з ним, – результат боротьби за гроші. Інші ж експерти думають зовсім по-іншому.

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