С 16 июля 2021 года вступают в силу определенные нормы закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного"

Медиа Группа Украина прокомментировала нормы языкового закона / Фото: скриншот

С 16 июля 2021 года вступают в силу определенные нормы закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", касающиеся: экзаменов на уровень владения государственным языком, сферы культуры и развлечений, туристической сферы, книгоиздания и работы книжных магазинов, кинопроизводства, демонстрации фильмов в кинотеатрах и на телевидении и т. д. (части 2-6, 8 ст. 23, ст. 26). Контракти.UA выясняют, готовы ли отечественные компании соблюдать требования Закона.

Публикуем ответ на запрос о языковом законе от Медиа Группы Украина (в медиахолдинг входят телеканалы "Украина", НЛО TV и Индиго TV, которые демонстрируют телесериальный контент, а также общенациональный информационный телеканал "Украина 24" и тематические каналы "Футбол 1/2/3 ").

Мы, Медиа Группа Украина, подтверждаем, что всегда выполняли и будем выполнять законы Украины. Украинское телевизионное пространство должно быть украиноязычным – это наш осознанный выбор и стратегия развития медиагруппы, которую мы реализуем с уважением к нашему зрителю и без потери качества контента.

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Медиа Группа Украина продолжит инвестировать в производство качественного украинского телевизионного продукта. Как медиагруппа, которая является лидером в производстве и трансляции телесериального, информационного, спортивного, развлекательного контента, мы делали и делаем значительный вклад в развитие отечественной телеиндустрии и, собственно, в производство телеконтента на украинском языке.

С 2018 года по нашему заказу было снято 1860 часов оригинального украиноязычного сериального контента. Сейчас в производстве еще 180 часов для осеннего сезона 2021 года.

Только что вся страна смотрела футбольные трансляции – конечно же, на украинском языке – ЕВРО-2020 на телеканале "Украина" и телеканалах "Футбол". Более 15 млн украинцев стали участниками этого общего европейского праздника футбола и болели за нашу сборную. В общем телеканалы "Футбол" и "Украина" ежемесячно выдают в эфир почти 2100 часов футбольного контента на украинском языке. Это 25 200 часов ежегодно.

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Поражают наши объемы производства премьерного информационного контента на украинском языке: на телеканале "Украина 24", который является лидером в нише информационного вещания в стране, – это минимум 4800 часов в год, а еще – новостные выпуски на общенациональном телеканале "Украина" – более 800 часов.

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Наши телеканалы, которые ориентируются на молодую аудиторию – "НЛО TV" и "Индиго TV", уже транслируют почти 100% всего контента на украинском языке. Украинский дубляж культовых "Симпсонов", "Южного Парка", "Теории большого взрыва" от НЛО TV стал не менее культовым самих сериалов. И для нас качество дубляжа и озвучивания – это действительно важный вопрос. Ведь мы уважаем нашего зрителя и инвестируем в качество телепродукта на каждом этапе его создания.

Мы знаем, как создавать качественный контент, и делаем это каждый день. Подтверждение – рейтинги телесмотрения и любовь зрителей. Мы не шли на компромисс и не снижали стандарты даже в сложный карантинный период, который стал периодом испытаний индустрии на прочность.

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И сейчас будет уместно напомнить, что медиа – и телеиндустрия, в частности, – это бизнес. У нас есть определенные производственные процессы, которые нуждаются в ресурсах – финансовых, временных, материальных, человеческих. В условиях жесткого карантина, в которых мы жили и работали почти весь прошлый год, эти процессы, конечно, усложнились и несколько затормозили. Мы не останавливаемся на пути замещения русскоязычного телеконтента украиноязычным, но главный вызов для нас – делать это максимально качественно, концентрируя все производственные силы, прежде всего, на премьерном оригинальном продукте.

Важно осознавать: если мы, украинские телеканалы, не предложим нашему зрителю телевизионный, в том числе сериальный продукт надлежащего качества, зритель легко найдет его на других площадках. И, будем откровенны, большинство из них окажутся российскими – ведь телеканалы и отдельный сериальный продукт РФ доступен в Украине как благодаря открытому спутниковому сигналу, так и в сети интернет. Это реальность, игнорирование которой может дорого стоить нашей стране.

Украинские телегруппы совместными усилиями развивали индустрию и возвращали зрителя в украинское информационное пространство, в украинский контент. Мы, Медиа Группа Украина, считаем, что наше движение вперед нужно развивать системно и осмысленно, с соблюдением норм украинского законодательства, без риска потерять наши общие достижения или нанести вред информационной безопасности государства.

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Ранее сообщалось, что языковой закон КСУ признал конституционным.