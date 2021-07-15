Медіа Група Україна прокоментувала норми мовного закону / Фото: скриншот

З 16 липня 2021 року набувають чинності певні норми закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", що стосуються: іспитів на рівень володіння державною мовою, сфери культури і розваг, туристичної сфери, книговидання та роботи книгарень, кіновиробництва, демонстрації фільмів у кінотеатрах і на телебаченні тощо (частини 2-6, 8 ст. 23, ст. 26). Контракти.UA з'ясовують, чи готові вітчизняні компанії дотримуватися вимог Закону.

Публікуємо відповідь на запит про мовний закон від Медіа Групи Україна (в медіахолдинг входять телеканали "Україна", НЛО TV і Індиго TV, які демонструють телесеріальний контент, а також загальнонаціональний інформаційний телеканал "Україна 24" і тематичні канали "Футбол 1/2/3").

Ми, Медіа Група Україна, підтверджуємо, що завжди виконували і будемо виконувати закони України. Український телевізійний простір повинен бути україномовним – це наш свідомий вибір і стратегія розвитку медіагрупи, яку ми реалізуємо з повагою до нашого глядача і без втрати якості контенту.

Читайте також: Українська мова "зламала" одеських депутатів. Обережно – дуже сумне відео

Медіа Група Україна продовжить інвестувати у виробництво якісного українського телевізійного продукту. Як медіагрупа, яка є лідером у виробництві і трансляції телесеріального, інформаційного, спортивного, розважального контенту, ми робили і робимо значний внесок у розвиток вітчизняної телеіндустрії і, власне, у виробництво телеконтенту українською мовою.

З 2018 року на наше замовлення було знято 1860 годин оригінального україномовного серіального контенту. Зараз у виробництві ще 180 годин для осіннього сезону 2021 року.

Нещодавно вся країна дивилася футбольні трансляції – звичайно ж, українською мовою – Євро-2020 на телеканалі "Україна" і телеканалах "Футбол". Понад 15 млн українців стали учасниками цього спільного європейського свята футболу і вболівали за нашу збірну. Загалом телеканали "Футбол" і "Україна" щомісяця видають в ефір майже 2100 годин футбольного контенту українською мовою. Це 25 200 годин щороку.

Читайте також: Служба підтримки Apple додала українську мову

Вражають наші обсяги виробництва прем'єрного інформаційного контенту українською мовою: на телеканалі "Україна 24", який є лідером в ніші інформаційного мовлення в країні, – це мінімум 4800 годин на рік, а ще – новинні випуски на загальнонаціональному телеканалі "Україна" – понад 800 годин.

Реклама

Наші телеканали, які орієнтуються на молоду аудиторію – "НЛО TV" та "Індиго TV", вже транслюють майже 100% всього контенту українською мовою. Український дубляж культових "Сімпсонів", "Південного Парку", "Теорії великого вибуху" від НЛО TV став не менш культовим за самі серіали. І для нас якість дубляжу і озвучування – це дійсно важливе питання. Адже ми поважаємо нашого глядача і інвестуємо в якість телепродукту на кожному етапі його створення.

Ми знаємо, як створювати якісний контент, і робимо це щодня. Підтвердження – рейтинги телеперегляду інформаційних програм і любов глядачів. Ми не йшли на компроміс і не знижували стандарти навіть в складний карантинний період, який став періодом випробувань індустрії на міцність.

Читайте також: Чиновники складатимуть українську мову – академік озвучив подробиці

І зараз буде доречно нагадати, що медіа – і телеіндустрія, зокрема, – це бізнес. У нас є певні виробничі процеси, які потребують ресурсів – фінансових, часових, матеріальних, людських. В умовах жорсткого карантину, в яких ми жили і працювали майже весь минулий рік, ці процеси, звичайно, ускладнилися і дещо загальмували. Ми не зупиняємося на шляху заміщення російськомовного телеконтенту україномовним, але головний виклик для нас – робити це максимально якісно, концентруючи всі виробничі сили, передусім, на прем'єрному оригінальному продукті.

Важливо усвідомлювати: якщо ми, українські телеканали, не запропонуємо нашому глядачеві телевізійний, в тому числі серіальний продукт належної якості, глядач легко знайде його на інших майданчиках. І, будемо відверті, більшість із них виявляться російськими – адже телеканали і окремий серіальний продукт РФ доступний в Україні як завдяки відкритому супутникового сигналу, так і в мережі інтернет. Це реальність, ігнорування якої може дорого коштувати нашій країні.

Українські телегрупи спільними зусиллями розвивали індустрію і повертали глядача в український інформаційний простір, в український контент. Ми, Медіа Група Україна, вважаємо, що наш рух вперед потрібно розвивати системно і усвідомлено, з дотриманням норм українського законодавства, без ризику втратити наші спільні здобутки чи завдати шкоди інформаційній безпеці держави.

Як МГУ відзначала 10-річчя – дивіться відео:

Раніше повідомлялося, що мовний закон КСУ визнав конституційним.