Меган Фокс с женихом взбудоражили Сеть: "Секс у них безумный, аж через фото прет"

Меган Фокс и ее жених были замечены в Берлине. / Фото: Getty Images

Колсон Бейкер и Меган Фокс не разлучны с 2020 года. С тех пор они вместе появляются на светских тусовках. Рэпер не устает признавать Меган в любви, да и сама актриса не раз говорила, что очень счастлива. В этом году Machine Gun Kelly наконец-то сделал предложение своей любимой. Теперь фаны в ожидании роскошной свадьбы.

На выходных парочка прилетела в Германию. Скорее всего, они посетили Международный кинофестиваль "Берлинале", в рамках которого показывали фильм "Телец", где они вместе сыграли.

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Однажды вечером влюбленных заметили в ресторане Берлина. Меган и Колсона поймали папарацци, когда они вышли из авто. Звезды явно были не рады фотографам, и всячески пытались скрыться от них.

Меган Фокс и Machine Gun Kelly посетили ресторан в Берлине. / Фото: Getty Images

Как видим, Меган была в бежевом топе, джинсах и длинном кожаном пальто, а Колсон – в черном костюме и шелковой рубашке бренда Dolce & Gabbana.

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Также папарацци их подловили и в самом заведении. Фокс вместе с женихом сидели рядом за столом и мило разговаривали весь вечер.

Меган Фокс и Machine Gun Kelly. / Фото: Getty Images

Меган Фокс и Machine Gun Kelly. / Фото: Getty Images

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Меган Фокс и Machine Gun Kelly проводят время вместе. / Фото: Getty Images

В Сети звездную парочку засыпали комплиментами. Некоторые же сравнили Меган Фокс с Моникой Белуччи из-за внешности:

Вот у них секс бешеный наверное, аж через фото прет.

Скриншот Telegram

А где ее дети? Кто их воспитывает? Парочка супер!

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Она все больше на Беллуччи становится похожа.

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Напомним, ради рэпера Меган Фокс рассталась с Брайаном Остином Грином. У экс-супругов есть трое детей.

Machine Gun Kelly и Меган Фокс познакомились на съемках фильма "Север на злаковом поле".

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