Меган Маркл поприветствовала украинскую сборную на "Играх Непокоренных" словами "Слава Украине"

Королевская пара снова поддержала Украину / Фото: Getty Images

Пока поклонники герцогов Сассекских обсуждали их трогательный поцелуй, мы отдельно хотим отметить, что Меган Маркл и принц Гарри в очередной раз продемонстрировали поддержку Украине.

Так, на церемонии открытия "Игр Непокоренных" в Гааге Меган Маркл приветствовала украинцев словами "Слава Украине". В этот момент зал аплодировал стоя украинской сборной и встретил слова герцогини бурными аплодисментами.

Реклама

Для каждой команды, как мы с мужем отдаем себе отчет, было непросто приехать сюда, как физически, так и эмоционально. Особенно для сборной Украины, которую мы все поддерживаем. Слава Украине!

– сказала Меган Маркл.

Принц Гарри в своей речи отметил, что представители Украины участвуют в Invictus Games не только чтобы показать свою силу, но и рассказать всему миру правду!

Реклама

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Getty Images

Напомним, принц Гарри основал "Игры Непокоренных" в 2014 году. Цель игр — пропаганда спорта как средства реабилитации для ветеранов войны, которые получили ранения. Сборная Украины в мероприятии показывает очень высокие результаты.

Помните, оперативная информация спасет жизнь. Читайте наши новости в Telegram-канале. Там мы круглосуточно информируем вас о событиях.