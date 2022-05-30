MELOVIN в Берлине гордо поднял флаг ЛГБТ на сцене: Украина – демократическое государство

MELOVIN во время благотворительного марафона Save Ukraine поднял флаг ЛГБТ в Берлине / Фото: instagram.com/melovin_official

MELOVIN заявил о своей бисексуальности еще в июне прошлого года. С тех пор артист откріто поддерживаем ЛГБТ-комьюнити в соцсетях и на своих концертах. На этот раз артист исполнил свою пронзительную композицию, написанную после начала полномасштабного вторжения РФ и поднял на сцене флаг ЛГБТ.

В конце выступления артист, держа радужный флаг в руке, сказал:

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Украина – свободное, смелое, современное и демократическое государство! Украина уважает права ЛГБТ-сообщества! Мы едины! Пожалуйста, делайте пожертвования, Украина нуждается в вашей поддержке.

Отметим, что ранее MELOVIN публично осудил певицу Ирину Федишин, которая выступила против ЛГБТ. Ирина уверена, что быть геем, лесбиянкой или другим прелдставителем ЛГБТ – это "большой грех". За это MELOVIN назвал артистку "дурой" и посоветовал ей "пойти и поставить свечку за упокой своей карьеры". Ответ Федишин не заставил себя долго ждать.