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Федишин ответила Melovin за "дуру" и обиделась на ТikTok-звезду Машуковского из-за травли ее сына

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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29 мая, 17:29
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Ирина Федишин оказалась в центре скандала после своих гомофобных высказываний. Уже какой день не утихают ссоры между певицей и звездными защитниками ЛГБТ-сообщества
Скандал вокруг Ирины Федишин все никак не утихает
Скандал вокруг Ирины Федишин все никак не утихает / Фото: Коллаж: Сегодня

После слов певицы, что "ЛГБТ это большой грех", на нее обрушилась волна хейта, которой она, очевидно, не ожидала. В частности, Mеlovin, являющийся членом ЛГБТ-сообщества, обозвал Ирину Федишин "дурой" и вспомнил ее "грешки".

Артистка не замедлила и ответила певцу на его заявления. Так, Федишин объяснила, что не осуждает ни одного человека, она лишь высказала свое мнение касательно ЛГБТ. Как призналась звезда, ей просто неприятно общаться по таким темам.

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Вы требуете толерантности к себе, но унижаете человека, у которого другое мнение. Гомосексуализм – это тяжкий грех! Нравится вам это или не нравится – научитесь быть толерантными с людьми, которые так считают и руководствуются Библией в жизни, – заявила артистка.

Скриншот Instastories

Также Ирина Федишин отреагировала на хейт от тиктокера Олега Машуковского, который решил высмеять маленького сына артистки, изобразив его представителем ЛГБТ-сообщества в будущем.

Так, блогер показал мальчика через 15 лет, одетого в розовый наряд с хвостиком на голове на фоне ЛГБТ-парада. В ролике блогер танцует под песню Федишин "Малесенькі долоньки". Артистка показала это видео у себя в Instastories.

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Ваша "толерантность" и травля вообще пробила дно. Вот такой вид буллинга в соцсетях, – написала артистка.

Скриншот Instastories

Федишин добавила, что блогер манипулирует подростками, занимается буллингом и навязывает нетрадиционные взгляды. Она посоветовала родителям проследить, не подписаны ли их дети на него.

Скриншот Instastories

Напоследок звезда пожелала представителям ЛГБТ-сообщества, чтобы в их жизни тоже были маленькие ладошки и они почувствовали радость родительства.

Скриншот Instastories

Раньше мы писали о том, как, пытаясь погасить хейт от "Евровидения", Федишин удалось раздуть скандал с ЛГБТ.

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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