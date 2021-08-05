Melovin vs Фредди Меркьюри: кому из них больше идет трико (голосование)

Melovin повторил образ Фредди Меркьюри / Фото: instagram.com/melovin_official
На снимке Меловин, который недавно заявил, что разобрался в своей ориентации в 13 лет, одет в черный костюм с глубоким вырезом и демонстрирует рельефные руки.
Когда в душе альфач, – подписал кадр артист.
В комментариях подписчики Melovin оставили ему много комплиментов, а еще сравнили своего любимчика с известным британским музыкантом и легендарным лидером группы Queen Фредди Меркьюри.
И действительно, тот любил выходить на сцену в подобном образе.
- "У меня первая ассоциация: мужчина, вы сбежали с Олимпийских игр?"
- "Ой, а какие мышцы в руках"
- "Фредди Меркьюри?"
- "Кому только такая красота досталась?"
В начале июля Melovin поцеловался с парнем на Atlas Weekend. Таким образом он совершил каминг-аут и поддержал представителей ЛГБТ. На сцене фестиваля он также достал флаг ЛГБТ и размахивал им под аплодисменты и крики публики.
Новости на эту же тему: