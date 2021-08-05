Melovin vs Фредди Меркьюри: кому из них больше идет трико (голосование)

Украинский певец выложил фото в облегающем наряде, а фолловеры тут же сравнили его с легендарным фронтменом Queen

Melovin повторил образ Фредди Меркьюри / Фото: instagram.com/melovin_official

На снимке Меловин, который недавно заявил, что разобрался в своей ориентации в 13 лет, одет в черный костюм с глубоким вырезом и демонстрирует рельефные руки.

Когда в душе альфач, – подписал кадр артист.

В комментариях подписчики Melovin оставили ему много комплиментов, а еще сравнили своего любимчика с известным британским музыкантом и легендарным лидером группы Queen Фредди Меркьюри.

И действительно, тот любил выходить на сцену в подобном образе.

Фредди Меркьюри часто выступал на сцене в трико / Скриншот

"У меня первая ассоциация: мужчина, вы сбежали с Олимпийских игр?"

"Ой, а какие мышцы в руках"

"Фредди Меркьюри?"

"Кому только такая красота досталась?"

Скриншот: instagram.com/melovin_official

Скриншот: instagram.com/melovin_official

Скриншот: instagram.com/melovin_official

Кому образ в трико идет больше? Melovin Фредди Меркьюри

В начале июля Melovin поцеловался с парнем на Atlas Weekend. Таким образом он совершил каминг-аут и поддержал представителей ЛГБТ. На сцене фестиваля он также достал флаг ЛГБТ и размахивал им под аплодисменты и крики публики.