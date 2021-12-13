Милла Йовович заявила, что делала аборт: "Я выбрала правильное время для рождения детей"

Милла Йовович высказалась об абортах. / Фото: instagram.com/millajovovich

Милла Йовович воспитывает троих красавиц дочерей. Звезда "Обители зла" не скрывает своих наследниц от публики и охотно делится хитростями воспитания.

Но недавно знаменитость украинского происхождения остро отреагировала на решение властей ввести в Техасе запрет на прерывание беременности.

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Милла Йовович подчеркнула, что с появлением детей ее жизнь выглядит идеально.Но аборт она не считает преступлением. По ее мнению, женщина может выбирать между прерыванием беременности и рождением.

Милла Йовович со средней дочерью. / Фото: instagram.com/millajovovich

По словам актрисы, сейчас у нее есть немало помощи в воспитании дочерей и она рада быть мамой.

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У меня есть две няни, которые уже много лет с моей семьей и одни из моих ближайших друзей. Мой отец живет с нами и всегда рядом. У меня замечательные друзья и семья. У меня есть муж, который любит быть дома и делить со мной все трудные моменты воспитания, – поделилась актриса.

Милла Йовович с семьей. / Фото: instagram.com/millajovovich

Также звезда назвали карьеру одной из основных причин счастливой семейной жизни, которую она имеет. По ее словам, работа дает ей финансовую привилегию проводить много времени с родными.

Из-за упомянутой привилегированной жизни у мене был доступ к абортам, я использовала его и выбрала правильное время для рождения детей с нужным мужчиной, – призналась звезда.

Милла Йовович со старшей дочерью. / Фото: instagram.com/millajovovich

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Как объяснила Милла Йовович, она смогла полноценно прожить свою жизнь до рождения детей. Впоследствии пришло время, когда она сама захотела стать мамой.

Они (дети, – Ред.) не обуза, а радость, – написала Мила.

По ее словам, из-за таких законов, как в Техасе, сейчас для многих женщин выбор исчез. И женщина не может становиться мамой, когда она будет готова к этому.

У них нет привилегии рожать детей, когда они этого хотят, и могут действительно уделить им время и внимание, которых они требуют. Это разрывает сердце.

Напомним, 45-летняя актриса замужем за кинорежиссером Полом Андерсоном. В 2007 году супруги впервые стали родителями – родилась дочь Эвер Габо. В 2015 году в семье состоялось пополнение – родилась Дашиэл. А в 2020 году Йовович в третий раз стала мамой дочери Оушен.

Кстати, на фоне введения закона об абортах в Техасе Ума Турман призналась, что сделала аборт, когда ей было 15 лет.