Милота дня: Антон Птушкин сфотографировался с самым известным псом Украины

Антон Птушкин и пес Патрон - фото / Фото: instagram.com/patron_dsns

Джек-рассел-терьер по кличке Патрон служит в команде пиротехников Черниговской области и помогает в разминировании территорий.

У хвостатого есть свой Instagram-профиль и за два месяца он стал любимчиком многих украинцев. А недавно "Укрпошта" анонсировала выпуск марки со знаменитым псом Патроном.

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Накануне с бесстрашным членом команды ГСЧС встретился экс-ведущий "Орла и решки", известный украинский блогер Антон Птушкин. Об этом он сообщил в Instastories, опубликовав фото с псом.

Антон Птушкин и пес-сапер Патрон / Фото: instagram.com/ptuxerman

Другой их совместный снимок появился также в Instagram Патрона.

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Сегодня я встретился с Антоном Птушкиным – украинским радио- и телеведущим, диджеем и видеоблогером. Заслуженным журналистом Украины и просто положительным и добрым человеком, – говорится в подписи к фото.

Пес Патрон с блогером Антоном Птушкиным / Фото: instagram.com/patron_dsns

Ранее Антон Птушкин записал видеообращение, в котором развенчал популярные мифы российских пропагандистов об Украине.