Милота дня: Антон Птушкін сфотографувався з найвідомішим псом України

Антон Птушкін та пес Патрон - фото

Джек-рассел-тер'єр на ім'я Патрон служить в команді піротехніків Чернігівської області та допомагає у розмінуванні територій.

Хвостатий має свій Instagram-профіль і за два місяці він став улюбленцем багатьох українців. А нещодавно "Укрпошта" анонсувала випуск марки зі знаменитим псом Патроном.

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Напередодні із безстрашним членом команди ДСНС зустрівся екс-ведучий "Орла та решки", відомий український блогер Антон Птушкін. Про це він повідомив у Instastories, опублікувавши світлину із собакою.

Антон Птушкін та пес-сапер Патрон / Фото: instagram.com/ptuxerman

Інший їхній спільний знімок з'явився також у Instagram Патрона.

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Сьогодні я зустрівся з Антоном Птушкіним – українським радіо- та телеведучим, діджеєм та відеоблогером. Заслуженим журналістом України та просто позитивною і доброю людиною, – йдеться у підписі до світлини.

Пес Патрон з блогером Антоном Птушкіним / Фото: instagram.com/patron_dsns

Раніше Антон Птушкін записав відеозвернення, в якому розвінчав популярні міфи російських пропагандистів про Україну.