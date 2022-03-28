Модель Алина Байкова возмущена церемонией Оскар: Академия спонсируется Россией?

Алина Байкова раскритиковала церемонию вручения премии "Оскар" / Фото: instagram.com/alina_baikova

Супермодель Алина Байкова уже очень давно живет и работает в США, однако все равно продолжает поддерживать родную Украину.

На днях уроженка Кропивницкого вышла на улицы Нью-Йорка поддержать украинский народ на митинге.

Реклама

Помогая украинцам из-за океана, модель была возмущена тем, что на церемонии премии "Оскар" организаторы ни разу не упомянули российскую агрессию в сторону Украины, а также всячески избегали слова "война".

Свое негодование Байкова высказала в Instagram.

Я шокирована, что никто не сказал о вторжении России в Украину! Как они все могли проигнорировать это? Такое чувство, что их предупредили не говорить об этом! Академия спонсируется Россией? Нет, им все равно, – написала в Instastories Алина.

Скріншот Instastories

Также, как и все украинцы, Байкова ждала что все-таки продюсеры церемонии "Оскар" дадут возможность президенту Украины Владимиру Зеленскому обратиться ко всему миру в театре "Dolby".

Реклама

Скріншот Instastories

Ранее свое недовольство по поводу проведения церемонии "Оскар" высказал украинский продюсер Игорь Кондратюк. Он жестко раскритиковал режиссеров и организаторов премии.

Самые свежие новости вы можете найти в нашем в Telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях