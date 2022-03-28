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Игорь Кондратюк эмоционально высказался насчет Оскара 2022: будут в аду в соседнем Казани с Никитой Михалковым

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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28 марта, 13:26
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Украинский продюсер Игорь Кондратюк возмущен тем, как на церемонии награждения "Оскар-2022" отреагировали на военное вторжение России в Украину
Игорь Кондратюк прокомментировал "Оскар-2022"
Игорь Кондратюк прокомментировал "Оскар-2022" / Фото: Getty Images, Instagram

В ночь на 28 марта в Голливуде состоялась 94-е церемония вручения премии "Оскар". Многие звезды появились в театре Dolby с изображением украинской символики в поддержку нашей страны. Организаторы прими тоже не могли остаться в стране, однако вот упоминать Россию и слово "война" не стали.

Такое поведение Киноакадемий очень возмутило украинского продюсера Игоря Кондратюка. Он очень эмоционально высказался в адрес организаторов церемонии в своем Facebook.

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Режиссеры и участники вчерашней церемонии Оскара будут в аду в соседнем казане с Никитой Михалковым, – написал Кондратюк.

Скриншот: Facebook

На вопросы комментаторов, почему у продюсера сложилось такое мнение, он дал чёткий и понятный ответ.

Они типа обеспокоены из-за конфликта но такое ощущение – ещё не знают – с кем конфликт, потому что совсем не вспомнили Россию, – ответил Кондратюк.

Скриншот: Facebook

Напомним, что негативное впечатление после такой церемонии "Оскара" осталось не только у продюсера. Многие пользователи Сети также возмутились через чур "аккуратным" упоминанием войне войны в Украине на премии.

Негодование вызвало и то, что на церемонию не пригласили Владимира Зелинского. Ранее актёр и режиссёр Шон Пенн, активно поддерживающий Украину, заявил что расплавит свою статуэтку, если продюсеры не пригласят президента Украины.

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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