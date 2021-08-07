Moon Records ответили маме Кузьмы, обвинившей лейбл в краже песен (видео)

Андрей Пасечник записал видеоответ маме Андрея Кузьменко, которая пожаловалась на блокировку клипов сына на YouTube из-за нарушения авторских прав. Он заявил, что Ольга вообще не понимает сути конфликта

Владелец Moon Records записал видеоответ маме Кузьмы / Фото: Скриншот из видео

Владелец Moon Records в своем видеоответе на обвинения объяснил, что права на песни "Скрябина" принадлежат не только наследникам певца, но и участникам коллектива, а еще авторам слов и музыки.

По словам Пасечника, студия полтора года пытается договориться с ТОВ "Кузьма Скрябин", но те не хотят идти на контакт, более того, они используют маму Андрея Кузьменко.

Наши оппоненты путем недобросовестной конкуренции прибегают к различным грязных методов. Используют и прием "сакральной жертвы" – привлекают Ольгу Кузьменко – маму погибшего лидера группы, которая, вполне вероятно, не понимает всех аспектов ситуации, – заявил Андрей Пасечник в Facebook.

Он добавил, что Ольга Кузьменко просто зачитывает текст с бумаги, который, к тому же, содержит недостоверную информацию. Он настаивает на справедливом распределении роялти между законными авторами и исполнителями.

С чего начался конфликт

В своем заявлении мама певца заявила, что на некоторые видео на YouTube-канале Кузьмы начали появляться жалобы о нарушении авторских прав.

Ольга также обратилась к бывшим участникам группы "Скрябин" с вопросом почему они претендуют на авторство песен, если давно покинули коллектив.

Слова Ольги Кузьменко Пасечник назвал ложью и отметил, что компания выплачивала семье Кузьмы роялти. Владелец Moon Records добавил, что лейбл всегда работал честно и попросил маму музыканта не дезинформировать общественность.

О звездах, которых хотели выжить из коллектива, смотрите в сюжете:

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