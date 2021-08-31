Моргенштерн и Дилара расписались в московском ЗАГСе (фото)

Моргенштерн и Дилара стали мужем и женой / Фото: instagram.com/morgen_shtern

В место регистрации брака влюбленные приехали на лимузине из проката с оранжевым салоном внутри. До этого Моргенштерн выкупил невесту у нее дома и кричал на весь двор о своей любви.

В ЗАГСе пара обменялась кольцами. Теперь они официально муж и жена.

Дилара вышла замуж за Моргенштерна / Фото: instagram.com/stories/influesii

Дилара Зинатуллина также поделилась в Instagram фотографиями с теперь уже своим мужем. Моргенштерн на церемонию росписи надел серый костюм с белым галстуком, а его супруга выбрала белое платье с открытыми плечами.

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В начале июля Моргенштерн сделал предложение своей возлюбленной Диларе во время съемок клипа. Для девушки это стало настоящей неожиданностью, потому что ранее она сама позвала Алишера жениться.

Моргенштерн и Дилара познакомились в 2017 году. В 2019-м они рассталась, поскольку девушку не устраивали свободные отношения, которые предлагал ей рэпер. Моргенштерн и Дилара вновь стали парой в 2020 году.

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