Дилара, бл*дь! Я тебя люблю! Моргенштерн кричит всему миру, что женится (видео)

Сегодня в центре Москвы идут приготовления к свадьбе Моргенштерна и Дилары. Тем временем жених уже выкупил невесту, приехав за ней с операторами, которые снимали все на камеры

Моргенштерн и Дилара женятся / Фото: instagram.com/morgen_shtern

Сложно было ждать "красивой и современной" свадьбы от Моргенштерна. 23-летний рэпер приехал за любимой, которой сделал предложение в начале лета, на Daewoo, украшенной ленточками и принялся кричать о своих чувствах на весь двор.

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Подъезд в доме возлюбленной Алишера украсили постерами и шарами – все в лучших традициях свадеб, от которых многим становится плохо.

Готовы поспорить, что, Моргенштерн и Дилара устроят фотосессию, где жених будет держать невесту на ладошке.

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Дилара и Моргенштерн / Фото: instagram.com/stories/xenia_sobchak

Кстати, ведущей на свадьбе у Моргенштерна будет Ксения Собчак. Об этом она сообщила у себя в Instagram и запостила несколько фото молодоженов.

Алишер Моргенштерн / Фото: instagram.com/stories/xenia_sobchak

А вот авто из кортежа молодых крупным планом. На первом сидении можно увидеть Ксению Собчак.

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Фото: Фото: instagram.com/stories/xenia_sobchak

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