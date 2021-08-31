Дилара, бл*дь! Я тебя люблю! Моргенштерн кричит всему миру, что женится (видео)

Сегодня в центре Москвы идут приготовления к свадьбе Моргенштерна и Дилары. Тем временем жених уже выкупил невесту, приехав за ней с операторами, которые снимали все на камеры
Моргенштерн и Дилара женятся / Фото: instagram.com/morgen_shtern
Сложно было ждать "красивой и современной" свадьбы от Моргенштерна. 23-летний рэпер приехал за любимой, которой сделал предложение в начале лета, на Daewoo, украшенной ленточками и принялся кричать о своих чувствах на весь двор.
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Подъезд в доме возлюбленной Алишера украсили постерами и шарами – все в лучших традициях свадеб, от которых многим становится плохо.
Готовы поспорить, что, Моргенштерн и Дилара устроят фотосессию, где жених будет держать невесту на ладошке.
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Кстати, ведущей на свадьбе у Моргенштерна будет Ксения Собчак. Об этом она сообщила у себя в Instagram и запостила несколько фото молодоженов.
А вот авто из кортежа молодых крупным планом. На первом сидении можно увидеть Ксению Собчак.
Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.